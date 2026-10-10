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Hatay'da rezalet görüntü! Vatandaş isyan etti

10.10.2026 - 08:49Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: Alican GÜMÜŞ/HATAY, (DHA)

Hatay'da rezalet görüntü! Vatandaş isyan etti

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Milleyha Kuş Cenneti'ne kimliği belirsiz kişiler tarafından moloz döküldü.

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İlçede 302 kuş türüne ev sahipliği yapan Mileyha Kuş Cenneti'ne kimliği belirsiz kişiler tarafından kamyonla moloz döküldü. Ortaya çıkan kötü görüntü, kuş gözlemcileri ve vatandaşların tepkisine neden oldu.

Hatayda rezalet görüntü Vatandaş isyan etti

Afrika ve Asya arasındaki göç yolları üzerinde bulunan ve her yıl çok sayıda göçmen kuşa ev sahipliği yapan kuş cennetine atılan çöp ve molozlar, hayvan sağlığının yanı sıra çevreye de zarar verdi. Doğal zenginliği ve biyolojik çeşitliliğiyle öne çıkan bölgenin sit alanı ilan edilmesiyle korunması yönünde önemli bir adım atılmıştı.

Hatayda rezalet görüntü Vatandaş isyan etti

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