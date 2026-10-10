Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemTOKİ'den kira öder gibi taksitle 100 bine yakın konut! Listede bu şehirler var
HaberlerGündem Haberleri TOKİ'den kira öder gibi taksitle 100 bine yakın konut! Listede bu şehirler var

TOKİ'den kira öder gibi taksitle 100 bine yakın konut! Listede bu şehirler var

10.10.2026 - 08:02Güncellenme Tarihi:
Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
TOKİ'den kira öder gibi taksitle 100 bine yakın konut! Listede bu şehirler var

Türkiye'nin konut ihtiyacını önemli ölçüde karşılayan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 100 bine yakın konutu kira öder gibi taksit avantajıyla vatandaşın kullanımına sunacak. Listede bu şehirler var.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Türkiye'de dar ve orta gelirli vatandaşların konut sahibi olabilmesi için çalışmalarını sürdüren Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 2026 yılında da konut üretimine hız verdi. Yılın ilk 9 ayında 58 şehirde 83 bin 504 sosyal konutun inşası tamamlandı. Kira öder gibi taksitlerle ev sahibi olma fırsatını artıran projeler, Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşın konut beklentisini güçlendirdi.

 

TOKİ 58 ŞEHİRDE 83 BİN 504 KONUTU TAMAMLADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı TOKİ, deprem bölgesindeki kalıcı konut çalışmalarının ardından sosyal konut üretimine ağırlık verdi. Bu kapsamda 2026'nın ilk gününden itibaren Türkiye'nin farklı bölgelerinde yürütülen projelerde önemli bir aşama kaydedildi. Yılın son çeyreğine girilirken 58 farklı şehirde toplam 83 bin 504 sosyal konutun yapımı tamamlandı. Böylece dar ve orta gelir grubundaki vatandaşların konut ihtiyacının karşılanması için yürütülen çalışmaların kapsamı daha da genişledi.

 TOKİden kira öder gibi taksitle 100 bine yakın konut Listede bu şehirler var

AĞUSTOS AYINDA KONUT ÜRETİMİ ZİRVEYE ÇIKTI

TOKİ'nin 2026 yılı boyunca sürdürdüğü konut çalışmalarında aylara göre farklılıklar yaşandı. Ocak ayında 12 şehirde 6 bin 325 konut tamamlanırken, şubatta 13 şehirde 8 bin 858 konutun yapımı bitirildi. Mart ayında 13 şehirde 5 bin 133, nisanda ise 15 şehirde 6 bin 433 sosyal konut tamamlandı. Mayıs ayında 10 şehirde 4 bin 777 konutun inşası sona erdi. Haziranda 15 şehirde 11 bin 135, temmuzda 19 şehirde 14 bin 593 konut tamamlandı. TOKİ'nin en yüksek konut üretimine ulaştığı ay ise ağustos oldu. Bu dönemde 16 şehirde 15 bin 711 sosyal konutun yapımı tamamlandı. Eylül ayında da 19 şehirde 10 bin 539 konut bitirilerek toplam sayı 83 bin 504'e ulaştı.

Haberin Devamı

 

TOKİ KONUTLARI HANGİ ŞEHİRLERDE YÜKSELDİ?

TOKİ'nin konut üretimi Türkiye'nin dört bir yanına yayıldı. Projeler kapsamında Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mersin ve Trabzon'un da aralarında bulunduğu çok sayıda şehirde sosyal konutlar tamamlandı. Konya yılın ilk aylarında sosyal konut inşasının tamamlandığı iller arasında yer aldı. Ocak ve nisan aylarında Konya'daki projelerde konut üretimi tamamlanırken, TOKİ'nin ülke genelindeki çalışmaları farklı şehirlerde devam etti.

 

 

 

 

 

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

Hatay'da rezalet görüntü! Vatandaş isyan etti
#Gündem

Hatay'da rezalet görüntü! Vatandaş isyan etti

Sakarya, Samsun derken Ordu'da patladı! Köylüler isyan etti, artık izin verilmeyecek
#Gündem

Sakarya, Samsun derken Ordu'da patladı! Köylüler isyan etti, artık izin verilmeyecek

TOKİ'den kira öder gibi taksitle 100 bine yakın konut! Listede bu şehirler var
#Gündem

TOKİ'den kira öder gibi taksitle 100 bine yakın konut! Listede bu şehirler var