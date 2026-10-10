TOKİ'den kira öder gibi taksitle 100 bine yakın konut! Listede bu şehirler var

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Türkiye'de dar ve orta gelirli vatandaşların konut sahibi olabilmesi için çalışmalarını sürdüren Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 2026 yılında da konut üretimine hız verdi. Yılın ilk 9 ayında 58 şehirde 83 bin 504 sosyal konutun inşası tamamlandı. Kira öder gibi taksitlerle ev sahibi olma fırsatını artıran projeler, Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşın konut beklentisini güçlendirdi.

TOKİ 58 ŞEHİRDE 83 BİN 504 KONUTU TAMAMLADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı TOKİ, deprem bölgesindeki kalıcı konut çalışmalarının ardından sosyal konut üretimine ağırlık verdi. Bu kapsamda 2026'nın ilk gününden itibaren Türkiye'nin farklı bölgelerinde yürütülen projelerde önemli bir aşama kaydedildi. Yılın son çeyreğine girilirken 58 farklı şehirde toplam 83 bin 504 sosyal konutun yapımı tamamlandı. Böylece dar ve orta gelir grubundaki vatandaşların konut ihtiyacının karşılanması için yürütülen çalışmaların kapsamı daha da genişledi.

AĞUSTOS AYINDA KONUT ÜRETİMİ ZİRVEYE ÇIKTI

TOKİ'nin 2026 yılı boyunca sürdürdüğü konut çalışmalarında aylara göre farklılıklar yaşandı. Ocak ayında 12 şehirde 6 bin 325 konut tamamlanırken, şubatta 13 şehirde 8 bin 858 konutun yapımı bitirildi. Mart ayında 13 şehirde 5 bin 133, nisanda ise 15 şehirde 6 bin 433 sosyal konut tamamlandı. Mayıs ayında 10 şehirde 4 bin 777 konutun inşası sona erdi. Haziranda 15 şehirde 11 bin 135, temmuzda 19 şehirde 14 bin 593 konut tamamlandı. TOKİ'nin en yüksek konut üretimine ulaştığı ay ise ağustos oldu. Bu dönemde 16 şehirde 15 bin 711 sosyal konutun yapımı tamamlandı. Eylül ayında da 19 şehirde 10 bin 539 konut bitirilerek toplam sayı 83 bin 504'e ulaştı.

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TOKİ KONUTLARI HANGİ ŞEHİRLERDE YÜKSELDİ?

TOKİ'nin konut üretimi Türkiye'nin dört bir yanına yayıldı. Projeler kapsamında Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mersin ve Trabzon'un da aralarında bulunduğu çok sayıda şehirde sosyal konutlar tamamlandı. Konya yılın ilk aylarında sosyal konut inşasının tamamlandığı iller arasında yer aldı. Ocak ve nisan aylarında Konya'daki projelerde konut üretimi tamamlanırken, TOKİ'nin ülke genelindeki çalışmaları farklı şehirlerde devam etti.