Asgari ücret ile ilgili son dakika açıklaması! İkinci zam (ek zam) gelecek mi? Hükümet, DİSK ve Türk İş...

Asgari ücrete ilk kez yüzde 50 oranında zam yapıldı. Ancak enflasyonda devam eden artış nedeniyle 2022'nin başında yapılan zammın enflasyon karşısında erimesiyle, asgari ücretin yıl ortasında yeniden güncellenmesi gündeme geldi. Pek çok kişi 'Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi? sorusuna yanıt arıyordu. AK Parti'den de peş peşe açıklamalar geldi.

'BUNU DEĞİŞTİRMEK MÜMKÜN'

AK Parti MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan parti sözcüsü Ömer Çelik, "Uzun zamandır üzerinde çalışılan konu. Cumhur İttifakı olarak açıkladık zaten. Olgunlaştığı zaman açıklanacak" diyerek bir çalışmanın olduğunu söyledi. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ise "Cumhurbaşkanımız zaten ifade etmişti. Bu yapılabilir. Şu andaki mevzuat gereği yılda bir kez yapılıyor ancak bunu değiştirmek mümkün. Zamanı geldiğinde bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız. Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

'YIL ORTASINDA ASGARİ ÜCRETE BİR DAHA BAKILMALI'

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de vatandaşın gelirlerini artırıcı önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayarak, "Gerekirse Türkiye'de yıl ortasında asgari ücrete bir daha bakılmalı" demişti.

Son olarak AK Parti Adana Milletvekili ve TBMM Tarım Komisyonu Üyesi Abdullah Doğru'nun "Hiç kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Özellikle haziran ve hazirandan sonra bunu Cumhurbaşkanımız açıklayacak, duyacaksınız. 20 senedir bu ülkeyi nasıl bu noktaya getirdiysek Cumhurbaşkanımız enflasyona da hiçbir vatandaşımızı ezdirmeyecek" açıklaması, asgari ücrete haziran ayında bir iyileştirme yapılacağı beklentilerini artırdı.

BAKAN BİLGİN: ANLAMLI BULMUYORUM

Asgari ücrete zam tartışmaları hakkında son açıklama ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Gaziantep'te Üretim Sürecine Katılım Programı Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Bakan Bilgin, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez asgari ücreti yüzde 50 üzerinde attırdık. Bu günlerde yeniden asgari ücret tartışmalarını anlamlı bulmuyorum. Çünkü gerekeni enflasyon farkı ile yaptık. Bu durumlarda işçiyi de iş vereni de düşünmek lazım" diyerek yapılan çağrılara olumsuz yanıt verdi.

TÜRK İŞ: ÇAĞIRIRLARSA O MASAYA HAZİRANDA KEYİFLE OTURURUZ

Abant'ta Toplu İş Sözleşmesi Uygulama ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Türk İş Başkanı Ergün Atalay haziran ayında asgari ücret görüşmesi olur mu şeklinde bir fikrin ortaya atıldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Biz asgari ücreti haziran ayında hiç görüşmedik. Bunun günü aralık ayı. Aralık ayında taraflar toplanır. Biz konuyu müzakere ederiz. Aradan 4-5 gün geçti. Herkes konuşuyor. Dün Bakan Bey'e sordum. O da 'Bunun günü aralık ayı' dedi. Şimdi resmi muhatabı bakanlık, Türk-İş ve TİSK. Fiyat artışı pazarda var mı? Var. Markette var mı? Var. Kasapta var mı? Var. Domatesin, elektriğin, doğal gazın, benzinin nereye geldiğini hepimiz biliyoruz. Ya otomatiğe bağlamak lazım. Enflasyon her ayın başında açıklanıyor. O zaman her ayın başında enflasyon açıklandığı zaman bu enflasyon miktarını asgari ücretliye, emekliye vermek lazım. Haziran ayı olur mu olmaz mı? Böyle bir yönetmelik yok. Ülkeyi yönetenler yapabilirler mi? Yaparlar. Biz de zevkle keyifle o masaya haziran ayında çağırırlarsa otururuz. Çağırmazlarsa bu kayıplarımızı aralık ayındaki, ocak ayından beri ne kayıp varsa masaya koyarız. Onu almadan da o meselenin altına imza atmayız. Onun için milleti beklenti içine sokmamak lazım"

Atalay, asgari ücretle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile yeniden görüşeceklerini bildirdi.

DİSK: KOMİSYON DERHAL TOPLANMALI

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise sağlık işçilerinin özlük haklarında ve çalışma koşullarında iyileştirme yapılması için başlatılan kampanyada toplanan imzalarla beraber Sağlık Bakanlığı önünde yaptığı açıklamada asgari ücret konusunda şunları söyledi:

"Biz, asgari ücret kaybının derhal giderilmesi gerektiğini belirtiyoruz. Evet, yüzde 50 zam yapıldı ama daha zamlı asgari ücreti almadan bu artık eriyip gitti. Derhal Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmalı. Bunun önünde yasal hiçbir engel yoktur. Hükümet temsilcilerinden 'yasal değişiklik lazım' açıklamalarını duyuyoruz. Gerek İş Kanunu gerek Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yönetmeliği açıkça söyler. Asgari ücret en fazla iki yıl için belirlenir. Asgari Ücret Komisyonu'nun hemen toplanması ve güncellemenin önünde hiçbir engel yoktur. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma Bakanlığı çağrısıyla toplanmalı. Tüm ücretlere asgari ücret oranında zam yapılmalı. En düşük emekli aylığı da asgari ücret oranına yükseltilmeli." (Haber Global)