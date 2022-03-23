Kırmızı et fiyatları ile ilgili son dakika açıklaması! Bakan duyurdu: Satılan ürünler...

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Et ve Süt Kurumu'nun satış mağazalarında yıllık kıyma ve kuşbaşı eti satışının 6 bin ton olduğu bildirildi.

Bu rakamın Türkiye kırmızı et satışının yüzde 1'inin altında olduğu belirtilerek, "Bu nedenle Et ve Süt Kurumu'nun Türkiye genelindeki 18 satış mağazasında, nihai tüketiciye satılan ürünlerin fiyatlarında düzenlemeye gitmesi, kırmızı et piyasasını etkilememektedir. Yeni fiyat düzenlemesinden sonra, Et ve Süt Kurumu mağazalarında tüketiciye ulaştırılan ürünler piyasanın yüzde 15 altında satılmaktadır.

Böylece Et ve Süt Kurum kıymayı 83 TL'den, kuşbaşını 92 TL'den piyasa fiyatının altında satışa sunmaktadır. Hükumetimiz ve Bakanlığımız üreticimizin ve tüketicimizin yanında olmaya ve her türlü desteği vermeye de devam edecektir" denildi.