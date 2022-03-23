Ereğli temettü ne zaman yatacak? Ereğli temettü 2022 tarihi!

Ereğli temettü ne zaman verilecek, yattı mı? 2021'de kâr rekoru kıran şirketlerin temettü (kâr payı) ödemeleri yakından takip ediliyor. Temettü ödemeleri piyasa ve yatırımcılar için can suyu olacak.

EREĞLİ TEMETTÜ NE ZAMAN YATACAK, EREĞLİ TEMETTÜ HESAPLARA YATTI MI?

Temettü ödemeleri dün başladı, önümüzdeki haftaya kadar devam edecek. Ödeme dönemi boyunca 20 şirket toplam 41.5 milyar TL temettü ödemesi gerçekleştirecek. Ödemenin 12.5 milyar lirası borsadaki ortaklara yapılacak.

2021'de 15.5 milyar TL ile kâr rekoru kıran Ereğli, dün temettü ödemesini yaptı. 15.5 milyar TL'lik ödeme yapılırken, bunun 7.4 milyar lirası halka açık kısmı elinde bulunduran yatırımcılara gerçekleştirildi. Dün ayrıca İsdemir, Tofaş ve FM Piston temettü ödemesi yaptı.

Bu hafta toplam 8 şirket yatırımcılara 9.6 milyar TL temettü ödemesi yapacak. Önümüzdeki hafta 12 şirket toplamda 8.7 milyar lira, borsadaki ortaklara 3 milyar lira temettü ödemesi gerçekleştirecek.

KÂRLAR 2.5 KAT ARTTI

Ekonomide geçen yıl yaşanan rekor büyüme, şirket bilançolarında da etkisini gösterdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi altında işlem gören şirketlerin net kârı geçen yıl 2020'ye göre yüzde 143 artarak 98 milyar 308 milyon liradan 238 milyar 843 milyon liraya yükseldi. BIST 100 endeksi altında işlem gören ve bilanço açıklama dönemi kapsamında ilk yarı finansal sonuçlarını paylaşan 99 şirketten 91'i net kâr elde etti, 8'i ise zarar yazdı.

Söz konusu şirketlerden geçen yıl en fazla net kâr elde eden ise 15 milyar 527 milyon lirayla Ereğli Demir ve Çelik oldu. Net kârda Ereğli Demir ve Çelik'i, 15 milyar 193 milyon lirayla Koç Holding, 13 milyar 467 milyon lirayla İş Bankası, 13 milyar 73 milyon lirayla Garanti Bankası, 12 milyar 126 milyon lirayla Akbank, 12 milyar 32 milyon lirayla Sabancı Holding izledi.