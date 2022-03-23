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    EkonomiKur korumalı TL mevduat için ilk ödemeler yapıldı
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    Kur korumalı TL mevduat için ilk ödemeler yapıldı

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesabı’nda (KKM) 591 milyar lira büyüklüğe ulaşıldığını açıkladı.

    23.03.2022 - 14:13 | | İHA
    Kur korumalı TL mevduat için ilk ödemeler yapıldı

    Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesabı’nda gelinen son durum açıklandı. 2021 yılı Aralık ayında devreye alınan KKM uygulamasında ilk ödemelerin üç aylık vade tercihinde bulunan hesap sahipleri için 23 Mart 2022 tarihi itibarıyla gerçekleşmekte olduğu belirtilen açıklamada rakamlar şöyle paylaşıldı:

    “Vatandaşlarımız tarafından büyük ilgi gösterilen yenilikçi bir ürünümüz olan KKM’de 22 Mart 2022 tarihi itibarıyla 270 milyar lirası Hazine destekli KKM ve 321 milyar lirası TCMB destekli Dövizden/Altından Dönüşümlü KKM olmak üzere toplam 591 milyar lira büyüklüğe ulaşılmıştır. Böylece 1 milyonun üzerinde hesap sahibi tasarruflarını KKM’de değerlendirmiştir. Sisteme dahil olan hesap sahiplerinin yüzde 97’sini gerçek kişiler oluştururken, 28 bin 934 tüzel kişi de birikimlerini bu üründe değerlendirmeyi tercih etmiştir.”

    “FED faiz artışına rağmen finansal piyasalarda yaşanan oynaklıklar sınırlı kalmıştır”

    Açıklamada, Türkiye’nin finansal istikrarına önemli katkılar sunduğu ve bütçe üzerinde yükünün sınırlı olduğu vurgulanan KKM uygulamasında ekonominin geneline yayılan olumlu etkilerinin gözlemlendiği vurgulandı. FED faiz artışına rağmen finansal piyasalarda yaşanan oynaklıkların sınırlı kaldığı belirtilen açıklamada, “KKM, milli para birimimize duyulan güveni kuvvetlendirmenin yanı sıra yatırım ve üretimin en önemli unsuru olan öngörülebilirliğin artırılmasına katkı sağlamıştır. KKM’nin hayata geçirilmesi ile yabancı para mevduatının toplam mevduat içindeki payı 10 puandan fazla azalmıştır. Ayrıca KKM uygulaması neticesinde TL mevduatın ortalama vadesinin iki katına yükselmesi, bankacılık sektörünün kredi-mevduat vade uyumsuzluğu sorununa iyileştirici yönde katkı sağlamıştır. KKM kapsamında uygulanan faiz üst sınırının katkısıyla bankaların fonlama maliyetleri gerilerken, bu durum ticari kredi faizlerinde düşüşü desteklemiştir. Son olarak da KKM uygulamasının oluşturduğu istikrarın etkisiyle Rusya-Ukrayna krizine ve FED faiz artışına rağmen finansal piyasalarda yaşanan oynaklıklar sınırlı kalmıştır. KKM’ye büyük ilgi gösteren vatandaşlarımıza milli paramıza duydukları güvenin yanı sıra makroekonomik ve finansal istikrara sağladıkları destek için teşekkür ediyoruz” denildi.

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