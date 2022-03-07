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    Bilim ve TeknolojiYandex iflasın eşiğine geldi! Rubledeki değer kaybı Google'ın Rus rakibini vurdu
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    Yandex iflasın eşiğine geldi! Rubledeki değer kaybı Google'ın Rus rakibini vurdu

    ABD'li arama motoru devi Google'ın Rus rakibi Yandex yaptırımlar nedeniyle zor günler geçiriyor. Şirket rubledeki değer kaybı nedeniyle borçlarını ödeyemeyebilir.

    07.03.2022 - 14:49 |
    Yandex iflasın eşiğine geldi! Rubledeki değer kaybı Google'ın Rus rakibini vurdu

    Rusya'nın en büyük arama motoru ve teknoloji firmalarından biri olan Yandex, Ukrayna'nın işgalinden kaynaklanan finansal kriz yayılırken çökme tehlikesiyle karşı karşıya.

    Rusya'daki internet arama trafiğinin yaklaşık yüzde 60'ını yöneten ve büyük bir araç çağırma işi yürüten Yandex yaptığı açıklamada, yaptırımların tetiklediği finansal piyasadaki erimenin bir sonucu olarak borçlarını ödeyemeyebileceğini söyledi.

    Yandex Hollanda merkezli, ancak hisseleri Nasdaq ve Rus borsasında işlem görüyor.

    Rus varlıklarının değeri, işgalin ardından Moskova'da ve tüm dünyada çöktüğü için hisse senedi alım satımı askıya alınmış durumda.

    Yandex’in 5 günden uzun süre işlemlere kapalı kalması halinde, 1.25 milyar dolarlık hisse tutan yatırımcılar, tam geri ödeme ve faiz talep etme hakkına sahip.

    Şirket yaptığı açıklamada, "Yandex grubu bir bütün olarak şu anda yeterli kaynağa sahip değil" dedi.

    Şubat başında yaklaşık 17.4 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip olan Yandex, 2021'de 356 milyar ruble gelir bildirdi ve Rus para birimindeki çöküşün ardından çok zor durumda.

    1997’de Rusya’da kurulan Yandex’in merkez ofisi kurulduğu ülkenin yanı sıra 2007’den beri Hollanda’da bulunuyor.

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