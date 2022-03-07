Rusya - Ukrayna savaşında son dakika haberleri! Kiev, Mariupol, Harkiv ve Sumi şehirleri için Rus ordusundan flaş karar...

Rusya'nın 12 gün önce başlattığı Ukrayna işgali tüm şiddetiyle sürüyor. Kanlı savaş devam ederken Ukrayna ordusu, Moskova'nın yeni hedefini açıkladı. Ukrayna ordusu , Rusya'nın ülkenin başkenti Kiev'e baskın yapmayı planladığını duyurdu. Zelenski, Batı'ya Rusya'ya yönelik yaptırımları güçlendirme çağrısını yineledi. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ise Rus petrolünün ithalatını yasaklayacak yasaların 'araştırıldığını' ve Kongre'nin bu hafta Ukrayna'ya 10 milyar dolarlık yardımı yürürlüğe koymayı planladığını söyledi. Rusya'dan geçici ateşkes kararı aldı. Ülke basını Rusya'nın TSİ 10.00 itibari ile pek çok kentte insani koridor açacağını duyurdu. İşte Ukrayna-Rusya savaşından son dakika haberleri...

10.41: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve barış müzakerelerinin sonuç vermesi için Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde girişimlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ukrayna'da sivillerin tahliyesi için ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz. Ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve barış müzakerelerinin sonuç vermesi için Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde girişimlerimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

10.12: Rusya, Ukrayna’nın Nikolaev kentindeki sivil yerleşim yerlerini hedef aldı.



Rusya’nın Ukrayna saldırıları 12. gününde birçok kentte devam ediyor. Bu sabah saatlerinde Rusya tarafından, Nikolaev’de bulunan toplu konut alanları vuruldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, vurulan sivil yerleşim alanlarının harabeye döndüğü görüldü. Ukrayna birlikleri, alev alan yapılarda söndürme çalışmaları gerçekleştirdi.

09.52: Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Rus birliklerinin Mıkolayiv kentinde yerleşim yerini hedef aldığını duyurdu.

08.35: Rusya, Ukraynalı sivillerin bölgeden tahliyesine bugün saat 10.00 itibariyle izin vereceğini açıkladı.



Rusya’nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırıları devam ederken, Rusya’nın bugün Ukrayna’nın 4 kentinde yeni insani koridorlar açacağı bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, sivillerin tahliyesi saat 10.00 itibariyle başlayacak ve başkent Kiev’in yanı sıra Harkov, Mariupol ve Sumy’de tahliye yolları oluşturulacak.



Ukraynalı yetkililer tarafından tahliyelere ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmezken, Rusya’nın ateşkesi ihlal etmesi nedeniyle dün Mariupol’da sivillerin tahliyesi askıya alınmış, Irpin kentinde tahliyeler sırasında yine çıkan çatışmada 8 kişi hayatını kaybetmişti.

08.16: Güney Kore hükümeti, Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlara bir yenisini daha ekleyerek, Rusya Merkez Bankası ile yapılacak finansal işlemlerin yasaklanacağını ve varlıklarının dondurulacağını duyurdu.

08.02: Güney Kore hükümeti, vatandaşlarının Rusya ve Belarus'un Ukrayna sınırındaki bölgelerine seyahat etmesini yasaklama kararı aldığını ve kararın yarın itibariyle yürürlüğe gireceğini duyurdu.

08.00: Avustralya, halihazırda Rusya'yı Ukrayna işgali nedeniyle kınamayan Çin'in Vladimir Putin'e karşı yükselen küresel harekete katılması gerektiğini açıkladı. Avustralya Başbakanı Scott Morrison, işgalle birlikte Pekin yönetiminin artık tarafını seçmek için zamanın geldiğini kaydetti.

07.05: Japonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'ya yönelik seyahat risk uyarı seviyesini 3'e yükselterek, vatandaşlarını Rusya'ya seyahat etmekten kaçınmaya çağırdı.

07.00: Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın Harkov Fahri Konsolosluğu binasına düzenlenen hava saldırısı sonucu binanın ağır hasar aldığını duyurdu.

06.41: Ukrayna hükümeti, Rusya ile devam eden savaşın ardından ülkede gıda kıtlığı riski nedeniyle, aralarında et, yulaf ve şeker dahil olmak üzere bazı gıda ürünlerinin ihracatını askıya alma kararı aldığını duyurdu.

06.30: Ukrayna ordusu, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e baskın yapmayı planladığını bildirdi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yayınlanan rapora göre, Rus birlikleri 'Kiev'i basmak için hazırlıklara başladı'

Ordu, Kiev'in batı eteklerindeki Irpin şehrinde, Rus birliklerinin tank ve motorlu piyade birimleriyle başkente doğru ilerlemenin yanı sıra Brovarsky ve Boryspil ilçeleri üzerinden Kiev'in doğu eteklerine ulaşmaya çalıştığını söylüyor.

06.16: Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore'nin Rusya Merkez Bankası ile işlemlerini durduracağını söyledi

RUS PETROLÜNE YASAK

05.58: ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Rus petrolünün ithalatını yasaklayacak yasaların 'araştırıldığını' ve Kongre'nin bu hafta Ukrayna'ya 10 milyar dolarlık yardımı yürürlüğe koymayı planladığını söyledi.

Pelosi, 'Tasarımız ABD'ye Rus petrol ve enerji ürünlerinin ithalatını yasaklayacak, Rusya ve Beyaz Rusya ile normal ticari ilişkileri ortadan kaldıracak ve Rusya'nın Dünya Ticaret Örgütü'ne erişimini engellemek için ilk adımı atacak' ifadelerini kullandı.

05.42: Rus jimnastikçi Ivan Kuliak hakkında, uluslararası bir yarışmada taktığı savaşı yanlısı sembol nedeniyle soruşturma açıldı. Katar’da cumartesi günü yapılan yarışmada dereceye giren Kuliak podyuma, “Z” işaretli mayo ile çıktı.

20 yaşındaki sporcu ile aynı yarışmada altın madalyayı ise Ukraynalı sporcu Illia Kovtun aldı. Uluslararası Jimnastik Federasyonu, Kuliak’ın “şoke edici davranışı” ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

05.40: Netflix, Ukrayna'ya düzenlediği saldırılar nedeniyle Rusya'daki hizmetlerini askıya alacağını duyurdu.

04.30: İsveç Genelkurmay Başkanı Micael Byden, Ukrayna'ya daha önce göndereceklerini açıkladıkları 5 bin AT4 tanksavar silah, 5 bin çelik yelek, 5 bin askeri kask ve 135 bin askere yetecek hazır gıdanın yerine ulaştığını duyurdu.

03.53: Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Oleksiy Arestovich, Rus güçlerinin ülkenin merkezinde, kuzeyinde ve güneyindeki Ukrayna şehirlerine yönelik bombardımanlarını artırdığını söyledi.

02.02: Ukrayna Devlet Başkanı Vadimdir Zelenskiy halkına seslendi. Rusya’nın ülkesinde insanlık suçu işlediğini ve Lahey’de yargılanması için başvuru yaptıklarını hatırlatan Zelenskiy, "Henüz hiçbir dünya liderinden, hiçbir Batılı politikacıdan bu duyuruya bir tepki duymadım. Saldırıyı kimin planladığını en yukarıdan aşağıya kadar biliyoruz. Her şeyi biliyoruz ve hiçbir şeyi affetmeyeceğiz. Mahkeme seni bekliyor" ifadelerini kaydetti.

01.44: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Batı'ya Rusya'ya yönelik yaptırımları güçlendirme çağrısında bulundu.