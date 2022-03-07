Ukrayna için flaş adım! ABD doğruladı Polonya yalanladı...

Ukrayna-Rusya savaşı devam ederken, savunmasında hava üstünlüğü sağlayamayan Ukrayna'ya yönelik farklı çözümler üzerinde durulduğu ortaya çıktı. Nitekim Amerikan "Wall Street Journal" (WSJ) gazetesi, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Washington'un F-16'lar karşılığında Polonya'nın Ukrayna'ya Sovyet dönemi savaş uçakları temin etmesi konusunda Varşova'yla görüştüğünü yazdı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bu girişimi doğrularken, henüz bir sonuca varılmadığını kaydetti. Polonya ise "Yok öyle bir şey" dedi. WSJ, ABD yönetiminin, Polonya ile Ukrayna'ya savaş uçakları temin etme konusunda görüşmeler yürüttüğünü yazarken, bu arayışın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ABD'li Kongre üyeleriyle yaptığı video konferans görüşmesinde "Acilen savaş uçağına ihtiyacımız var" yönündeki çağrısının ardından başladığına değindi.

WSJ'ye konuyu değerlendiren Beyaz Saray yetkilileri de, ABD'nin Polonya'ya belli sayıda F-16 verebileceğini, buna karşılık Varşova'nın da Kiev'e Sovyet dönemine ait savaş uçaklarından temin edebileceğini ifade etti. Anlaşmanın ne şekilde yapılacağı ve söz konusu uçakların Ukrayna'ya hangi yollarla ulaştırılacağı gibi detayların halen çalışıldığını belirten yetkililer, anlaşmanın sağlanması halinde Kongre onayının da gerekeceğini ancak Kongre'nin böyle bir anlaşmaya onay vermeye hazır olduğunu ifade etti.

BLİNKEN DOĞRULADI

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, WSJ'nin haberini doğrulayarak, Polonya’dan Ukrayna’ya savaş uçağı transferi seçeneği üzerinde "aktif olarak" çalıştıklarını söyledi.

Moldova'yı ziyaret eden Blinken, Washington'ın Kiev'in ihtiyaçlarını değerlendirebilmek adına Ukraynalı yetkililerle aktif bir diyalog içinde olduğunu belirtti. "Bu değerlendirmeyi yaparken kendimizin, müttefiklerimiz ya da ortaklarımızın Kiev'in Rusya'ya karşı savunmasını desteklemek için ne gönderebileceği üzerinde de çalışıyoruz" diyen Blinken, Polonya'nın Ukrayna'ya uçak göndermeye karar vermesi halinde ABD'nin bu sevkıyatı nasıl destekleyebileceğini gündeme aldıklarını ifade etti.

POLONYA'DAN YALANLAMA

Öte yandan Polonya'dan konuya ilişkin yalanlama geldi. Nitekim, Polonya hükümeti, çeşitli basın yayın organlarında çıkan bu yöndeki haberlerden birine sosyal medya üzerinden verdiği yanıtta, iddiaları geri çevirdi. Varşova, iddaları "yalan haber" olarak nitelendirirken, "Polonya, savaş jetlerini Ukrayna'ya göndermeyecek, havaalanlarını da kullanıma açmayacak. Diğer alanlarda önemli yardımlarda bulunuyoruz" açıklamasını yaptı.

TRUMP’TAN ‘DAHİCE’ FİKİR!

ABD eski Başkanı Donald Trump, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali konusunda “farklı” görüşler paylaşmaya devam ediyor. Nitekim Trump, Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komitesi’ne bağış yapan kişilerle New Orleans’ta yaptığı görüşmede, “dahice” bir fikir ortaya atarak, “F-22 uçaklarımızın üzerine Çin bayrağı asıp Rusya’yı ağır şekilde bombalamalıyız. Bunun ardından ‘Biz yapmadık, Çin yaptı!’ demeliyiz. Daha sonra bunlar birbirleriyle kavga etmeye başlar. Biz de arkamıza yaslanıp izleriz” ifadelerini kullandı. Bu sözlerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, Trump aleyhinde konuşmalarıyla dikkat çeken Temsilciler Meclisi’nin ilk başörtülü üyesi Demokrat Ilhan Omar da, “Çin’in, F-22 uçaklarımıza erişimi olabileceğine inanacak kadar aptal birinin olduğunu hayal edin. Şimdi o kişinin eski ABD başkanı ve başkomutanı olduğunu hayal edin!” dedi.

BOMBA YAĞDI TAHLİYELER KALDI!

Rusya-Ukrayna savaşı 11. gününe girerken, Kiev’de şiddetli çatışmaların yaşandığı gecenin ardından çok sayıda şehrin ve hava üssünün bombalandığı, füzelerle vurulduğu bildirildi. Kiev yakınlarındaki İrnip kentinin yoğun bombardıman altında olduğu kaydedilirken, Mariupol ve Volnovakha kentlerinde insani koridorların açılması kararına rağmen, ateşkes ihlalleri yüzünden Mariupol’deki sivillerin tahliyesinin dün de gerçekleştirilemediği belirtiliyor. Uluslararası Kızılhaç Örgütü, bombardımanın dün yeniden başladığını ve yaklaşık 200 bin kişi için gerçekleştirilmesi planlanan tahliyelerin durduğunu açıkladı. İrpin Belediye Başkanı Aleksandr Markuşin, Rusya’nın saldırısı sonucu 2’si çocuk 8 sivilin öldüğünü bildirdi. Çatışmaların sürdüğü Harkov’da ise bir Rus savaş uçağı Ukrayna askerleri tarafından düşürüldü. Uçağın 2 pilotundan birinin hayatını kaybettiği, kurtulan diğer pilotun kayıp olduğu belirtildi.