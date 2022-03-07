24 Åžubat'ta baÅŸlayan Rus iÅŸgali sonrasÄ± Ukrayna'da adeta bir insanlÄ±k dramÄ± yaÅŸanÄ±yor. HayatÄ±nÄ± kaybeden yÃ¼zlerce sivil arasÄ±nda Ã§ok sayÄ±da da Ã§ocuk bulunuyor. Lady Olena, son bir kaÃ§ gÃ¼nde yaÅŸanan ve savaÅŸÄ±n acÄ± hatÄ±rasÄ± olarak akÄ±llarda kalacak bir kaÃ§ fotoÄŸrafÄ± Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ± ve hem Rusya, hem medya hem de dÃ¼nyaya seslendi.

DAHA KAÃ‡ Ã‡OCUÄžUN Ã–LMESÄ° GEREKÄ°YOR?

"Rusya Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ± bilinÃ§li ve alaycÄ± bir ÅŸekilde Ã¶ldÃ¼rÃ¼yor. Ukrayna'da ÅŸimdiye kadar en az 38 Ã§ocuk Ã¶ldÃ¼. Bu rakam ÅŸu anda ÅŸehirlerimiz bombalanÄ±rken artÄ±yor. " diyen Zelenska, "Rusya'daki insanlar birliklerinin sivil halka zarar vermediÄŸini sÃ¶ylediÄŸinde, onlara bu resimleri gÃ¶sterin! Onlara bÃ¼yÃ¼melerine bile fÄ±rsat verilmeyen bu Ã§ocuklarÄ±n yÃ¼zlerini gÃ¶sterin. Rus birliklerini ateÅŸ etmeyi bÄ±rakmaya ve insani koridorlara izin vermeye ikna etmek iÃ§in daha kaÃ§ Ã§ocuÄŸun Ã¶lmesi gerekiyor?" ifadelerini kullandÄ±.

RUS ASKERLERÄ° BÄ°NALARDAN Ã‡IKMAYA Ã‡ALIÅžANLARI VURUYOR

First Lady sÃ¶zlerine ÅŸÃ¶yle devam etti;

"Rus askerleri binalardan Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸan aileleri vuruyor. YardÄ±m etmeye Ã§alÄ±ÅŸan gÃ¶nÃ¼llÃ¼leri de Ã¶ldÃ¼rÃ¼yorlar. Åžu anda Ukrayna'nÄ±n en sÄ±cak ÅŸehirlerinde insani koridorlara ihtiyacÄ±mÄ±z var. Bodrumlarda yÃ¼zlerce Ã§ocuk yiyecek ve tÄ±bbi bakÄ±m olmadan Ã¶lÃ¼yor."

KORKUNÃ‡ GERÃ‡EÄžÄ° DUYURUN: UKRAYNALI Ã‡OCUKLAR Ã–LDÃœRÃœLÃœYOR

PaylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± yazÄ±da NATO Ã¼lkelerine de seslenen Zelenska "NATO Ã¼lkeleri hava sahanÄ±zÄ± kapatÄ±n, UkraynalÄ± Ã§ocuklarÄ± kurtarÄ±n. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yarÄ±n sizin Ã§ocuklarÄ±nÄ±zÄ± da kurtaracak" dedi ve dÃ¼nya medyasÄ±na Ã§aÄŸrÄ±da bulundu;

"DÃ¼nyadaki tÃ¼m tarafsÄ±z medyaya sesleniyorum. Åžu korkunÃ§ gerÃ§eÄŸi sÃ¶yleyin: Rus iÅŸgalciler UkraynalÄ± Ã§ocuklarÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼yor."

BombardÄ±manda aÄŸÄ±r yaralanan 18 aylÄ±k Kirill bebek babasÄ±nÄ±n kucaÄŸÄ±nda hastaneye getirildi



18 AYLIK BEBEKLERÄ°NÄ°N CANSIZ BEDENÄ°NE SARILDILAR

First Lady'nin paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸraflar arasÄ±nda 'Kirill' adÄ±nda 18 aylÄ±k bir bebeÄŸin fotoÄŸrafÄ± vardÄ±. 18 aylÄ±k Kirill bebek, Mariupol Kenti'nde anlaÅŸmaya varÄ±lan ateÅŸkesten sadece birkaÃ§ dakika sonra yapÄ±lan bombardÄ±manda Ã¶lÃ¼mcÃ¼l ÅŸekilde yaralandÄ±.

Anne baba bebeklerinin cansÄ±z bedenine sarÄ±lÄ±p aÄŸladÄ±.

Anne baba Ã§aresizlik iÃ§erisinde bebeklerini kucaklarÄ±na alarak hastaneye koÅŸtu ancak maalesef kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuk kurtarÄ±lamadÄ±. Anne babanÄ±n hastaneye giriÅŸi, Ã§ocuklarÄ±nÄ±n cansÄ±z bedenine sarÄ±lÄ±p aÄŸlayÄ±ÅŸÄ±, hastane personelinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± yÄ±kÄ±m ajanslara dÃ¼ÅŸen fotoÄŸraflarla dakika dakika gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

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Anne babanÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± yÄ±kÄ±ma hastane personeli de eÅŸlik etti



YANLARINDA BAVULLARI VE EVCÄ°L HAYVANLARI DA VARDI

Zelenska'nÄ±n paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir diÄŸer sarsÄ±cÄ± kare de Kiev yakÄ±nlarÄ±ndaki Irpin'den. AynÄ± aileden Ã¼Ã§ kiÅŸi, Rus gÃ¼Ã§lerinin Kiev'e 12 mil uzaklÄ±ktaki Irpin kasabasÄ±na dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da Ã¶lenler arasÄ±ndaydÄ±.

Irpin'de kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken Ã¶ldÃ¼rÃ¼len aile. YanlarÄ±nda bavullarÄ± ve evcil hayvanlarÄ± da var.

CansÄ±z bedenleri yolun ortasÄ±nda bulunan aile savaÅŸtan kaÃ§mak iÃ§in bavullarÄ±nÄ± ve evcil hayvanlarÄ±nÄ± yanlarÄ±na alarak yola Ã§Ä±kmÄ±ÅŸlardÄ±.

ATEÅžKESLER Ä°HLAL EDÄ°LDÄ°

Ukrayna'daki Ã§atÄ±ÅŸmalar savaÅŸÄ±n 12. gÃ¼nÃ¼nde de devam ediyor. Mahalleler adeta harabeye dÃ¶nerken Ã§ok sayÄ±da sivil saldÄ±rÄ±larÄ±n kurbanÄ± oldu. Ukrayna genelinde ateÅŸkesler ihlal edildi ve insani yardÄ±m koridorlarÄ± kapatÄ±ldÄ±.