GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaRusya şehir savaşları için Ukrayna'ya Suriyeli savaşçıları getiriyor
HaberlerDünya Haberleri Rusya şehir savaşları için Ukrayna'ya Suriyeli savaşçıları getiriyor
ABONE OL

Rusya şehir savaşları için Ukrayna'ya Suriyeli savaşçıları getiriyor

Ukrayna'yı işgal eden Rus ordusu sokak savaşları için Suriyeli savaşçıları bu ülkeye getiriyor. Wall Street Journal'dan (WSJ) gelen iddia gündeme bomba gibi düştü. WSJ, Rusya'nın Ukrayna'da şehir savaşları için Suriyeli savaşçıları da kullanacağını iddia etti.

07.03.2022 - 09:41 |
Rusya şehir savaşları için Ukrayna'ya Suriyeli savaşçıları getiriyor

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Ukrayna’daki şehir savaşlarında yararlanmak için Kremlin’in Suriyeli savaşçıları bu ülkeye götürmeye hazırlandığını yazdı.

ABD’li yetkililere dayandırılan haberde, söz konusu Suriyelilerin bir kısmının Ukrayna’ya götürülmek üzere Rusya’da bekletildiği bildiriliyor.

Rusya - Ukrayna savaşında son dakika haberleri! Kiev, Mariupol, Harkiv ve Sumi şehirleri için Rus ordusundan flaş karar...
İlgili Haber
Rusya - Ukrayna savaşında son dakika haberleri! Kiev, Mariupol, Harkiv ve Sumi şehirleri için Rus ordusundan flaş karar...

Deyr ez Zor şehrinde yayınlayan bir gazete, Suriyeli gönüllülere, 200 ila 300 Dolar arasında maaş önerildiğini yazdı.

İş ilanında, Ukrayna’da güvenlik olarak çalışılacağı belirtiliyor.

Kremlin’in, Suriye iç savaşı sırasında şehir çatışması tecrübesi kazanan bu savaşçılardan, bu alanda yararlanmak istediği yazılıyor.

Reuters haber ajansı Çeçenistan askerlerinin de Ukrayna'ya götürüldüğünü bildiriyordu.

Ukrayna saflarında savaşmak üzere de bir yabancı askerler birliği kurulmak istendiği biliniyor.

Ukrayna için flaş adım! ABD doğruladı Polonya yalanladı...
İlgili Haber
Ukrayna için flaş adım! ABD doğruladı Polonya yalanladı...

UKRAYNA: 20 BİN KİŞİ GÖNÜLLÜ OLDU
Öte yandan Ukrayna, Rusya ile savaşta Kiev saflarında savaşmak için 20 bin yabancı ülke vatandaşının gönüllü olduğunu duyurdu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, 52 ülkeden 20 bin kişinin uluslararası lejyonda görev alacağını açıkladı.

Kuleba ayrıca, diğer ülkelerde yaşayan Ukraynalıları, Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyeliği için kampanya başlatmaya çağırdı.

Savaşın ilk günlerinde Ukrayna lideri Zelenski dünyaya bir çağrıda bulunmuş ve milyonları 'uluslararası lejyon'a katılmaya davet etmişti.

GÜNCEL HABERLER

11 yaşındaki Ukraynalı çocuk gecenin kahramnaı ilan edildi! 1000 km yolu tek başına...

11 yaşındaki Ukraynalı çocuk gecenin kahramnaı ilan edildi! 1000 km yolu tek başına...

Bakan Bozdağ: İyi hal indirimi ucu açık nedenlerle olmayacak

Bakan Bozdağ: İyi hal indirimi ucu açık nedenlerle olmayacak

Sözcü Kalın: Ateşkesin kalıcı hale gelmesi girişimlerimizi sürdüreceğiz

Sözcü Kalın: Ateşkesin kalıcı hale gelmesi girişimlerimizi sürdüreceğiz

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

11 yaşındaki Ukraynalı çocuk gecenin kahramnaı ilan edildi! 1000 km yolu tek başına...

11 yaşındaki Ukraynalı çocuk gecenin kahramnaı ilan edildi! 1000 km yolu tek başına...

Sıradaki Haber
Bakan Bozdağ: İyi hal indirimi ucu açık nedenlerle olmayacak

Bakan Bozdağ: İyi hal indirimi ucu açık nedenlerle olmayacak

Sıradaki Haber
Bitcoin ve Ethereum fiyatlarında çöküş! Kripto para fiyatları dibi gördü!

Bitcoin ve Ethereum fiyatlarında çöküş! Kripto para fiyatları dibi gördü!

Sıradaki Haber
TCDD 180 tren işçisi alımı yapacak! Tren teşkil işçisi nedir, görevleri nelerdir, nasıl olunur, maaşı ne kadar?

TCDD 180 tren işçisi alımı yapacak! Tren teşkil işçisi nedir, görevleri nelerdir, nasıl olunur, maaşı ne kadar?

Sıradaki Haber