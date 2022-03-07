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DünyaRus güçleri, Vinnitsa'da havaalanını vurdu: 9 ölü
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Rus güçleri, Vinnitsa'da havaalanını vurdu: 9 ölü

Rus güçlerinin, Ukrayna’nın Vinnitsa bölgesinde bulunan havaalanına gerçekleştirdiği saldırıda 5'i sivil 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

07.03.2022 - 13:31 | | KİEV (İHA)
Rus güçleri, Vinnitsa'da havaalanını vurdu: 9 ölü

Rusya’nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırıları devam ederken, dün akşam saatlerinde Rus askerleri, Ukrayna’nın Vinnitsa bölgesinde bulunan bir havaalanını vurdu. Ukrayna Acil Servisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Rus güçlerinin Vinnitsa kentinde Gavrişevka köyünde bulunan havaalanına saldırmasının ardından 15 kişi enkaz altından çıkarılırken, 4’ü asker, 5’i sivil olmak üzere 9 kişi ise hayatını kaybetti.

 

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