°
Şehir seçiniz
    BİST2.2330.14EURO16.32-0.21USD14.680.25ALTIN916.120.56
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamYengesine sokak ortasında tekme ve yumrukla saldırdı!
    HaberlerYaşam Haberleri Yengesine sokak ortasında tekme ve yumrukla saldırdı!
    ABONE OL

    Yengesine sokak ortasında tekme ve yumrukla saldırdı!

    Adana’da Tuba Y. (31), cezaevindeki eşini ziyaret etmediği iddiasıyla kayınbiraderi tarafından sokak ortasında tekme ve yumrukla darbedildi. Bu anlar güvenlik kamerasına yansırken, Tuba Y.’nin kayınbiraderinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

    31.03.2022 - 16:03 |
    Yengesine sokak ortasında tekme ve yumrukla saldırdı!

    Olay, 29 Mart günü saat 15.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi’nde meydana geldi. İsmi açıklanmayan kayınbirader, cezaevindeki ağabeyini ziyarete gitmediği öne sürülen yengesi Tuba Y. ile karşılaştı.

    İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Tuba Y., kayınbiraderi tarafından tekme ve yumrukla darbedildi. Bu anlar bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

    Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlanırken, Tuba Y. ile kayınbiraderi olay yerinden ayrıldı. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Tuba Y.’ye ulaştı. Emniyete götürülen Tuba Y.’nin, kayınbiraderinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

    Belediyede rüşvet operasyonu! Gözaltına alındılar
    İlgili Haber
    Belediyede rüşvet operasyonu! Gözaltına alındılar
    Kafenin tuvaletinde ölü bulunan Seher için cenaze töreni düzenlendi: Babası güçlükle ayakta durabildi
    İlgili Haber
    Kafenin tuvaletinde ölü bulunan Seher için cenaze töreni düzenlendi: Babası güçlükle ayakta durabildi
    Mezarlıkta korkunç olay! Temizlik yapan çalışanlar kadını görünce telefona sarıldı...
    İlgili Haber
    Mezarlıkta korkunç olay! Temizlik yapan çalışanlar kadını görünce telefona sarıldı...
    Eşini 15 yerinden bıçaklayan kocaya 'tahrik' indirimiyle 11 yıl hapis
    İlgili Haber
    Eşini 15 yerinden bıçaklayan kocaya 'tahrik' indirimiyle 11 yıl hapis

    GÜNCEL HABERLER

    Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan flaş ABD ve NATO açıklaması: Kabul edilemez

    Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan flaş ABD ve NATO açıklaması: Kabul edilemez

    2 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

    2 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

    Engelliyi darp davasında tepki çeken karar! Hepsi tahliye edildi

    Engelliyi darp davasında tepki çeken karar! Hepsi tahliye edildi

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan flaş ABD ve NATO açıklaması: Kabul edilemez

    Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan flaş ABD ve NATO açıklaması: Kabul edilemez

    Sıradaki Haber
    2 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

    2 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

    Sıradaki Haber
    1 Nisan BİM kataloğu 2022! 1 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM 1 Nisan Cuma 2022 kataloğu!

    1 Nisan BİM kataloğu 2022! 1 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM 1 Nisan Cuma 2022 kataloğu!

    Sıradaki Haber
    Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Nihai listenin ardından sözler Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçlarında!

    Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Nihai listenin ardından sözler Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçlarında!

    Sıradaki Haber