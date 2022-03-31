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    YaşamBelediyede rüşvet operasyonu! Gözaltına alındılar
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    Belediyede rüşvet operasyonu! Gözaltına alındılar

    İzmir’de, Konak Belediyesi Ruhsat Denetim Müdürlüğü’nde çalışan H.K., işletmeye ruhsat vermek için rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alındı. H.K.’nin yanı sıra aynı dosya kapsamında işlem yaptığı belirlenen 3 belediye çalışanı daha gözaltına alındı. Konak Belediyesi’nce “Ruhsat Denetim Müdürlüğü'müz bünyesinde görev yapan bir kamu personelinin karıştığı söz konusu olay tamamen münferit bir durumdur" açıklaması yapıldı.

    31.03.2022 - 15:55 |
    Belediyede rüşvet operasyonu! Gözaltına alındılar

    İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Konak Belediyesi’ndeki memurun rüşvet aldığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Daha önce uzman çavuş olduğu ve 2009 yılından sonra Konak Belediyesi bünyesinde çalışmaya başladığı öğrenilen, önceden Zabıta Müdürlüğü’nde de görev yapan ve şu anda Ruhsat Denetim Müdürlüğü’nde çalışan H.K., işletmeye ruhsat için rüşvet aldığı gerekçesiyle salı günü gözaltına alındı. Aynı dosya kapsamında işlem yaptığı öğrenilen 3 belediye çalışanı daha gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. Polisin ihbarda bulunanlar tarafından teslim edilen ses kayıtlarını incelediği ve soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

    BELEDİYEDEN ‘MÜNFERİT DURUM' AÇIKLAMASI

    Öte yandan Konak Belediyesi’nden konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Denetim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan kamu personelinin karıştığı olayın münferit durum olduğu belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

    “Bilindiği gibi kamu hizmetinin temel unsuru insandır. Kamu hizmetleri de kamu personeli tarafından gördürülür. Kamu personelinin görev ve yükümlülükleri de yasalarca belirlenmiştir. Kamu çalışanının, görevi nedeniyle menfaat sağlaması, kanunla açıkça yasaklanmıştır. Ancak her kurumda olduğu ve olabileceği gibi bir kamu çalışanımız, yükümlülüğünün dışında hareket etmiş, bunun sonucu da emniyet güçlerimizce suçüstü yapılmıştır. Kamu çalışanımız yine görev ve yükümlülüğüne aykırı bir şekilde ruhsat dosyasını da yanına alarak götürmüş ve dosya, polisin suçüstü yaptığı sırada özel aracında bulunmuştur. Söz konusu personel ile ilgili olay öğrenildiği andan itibaren Belediye teftiş kurulumuzdan müfettişler başkanlık talimatıyla görevlendirilmiş olup Ruhsat Müdürlüğü’nde de idari soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma İzmir Cumhuriyet Savcılığı bünyesinde sürmekte olup Belediyemizce de yakından takip edilmektedir."

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