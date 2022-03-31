°
Şehir seçiniz
    BİST2.2410.50EURO16.31-0.24USD14.670.14ALTIN911.890.10
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamMezarlıkta korkunç olay! Temizlik yapan çalışanlar kadını görünce telefona sarıldı...
    HaberlerYaşam Haberleri Mezarlıkta korkunç olay! Temizlik yapan çalışanlar kadını görünce telefona sarıldı...
    ABONE OL

    Mezarlıkta korkunç olay! Temizlik yapan çalışanlar kadını görünce telefona sarıldı...

    Kayseri'de, yakınlarının kayıp başvurusu yaptığı Esma Bal (40), mezarlıkta tabancayla vurulmuş ölü bulundu.

    31.03.2022 - 15:19 | | Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)
    Mezarlıkta korkunç olay! Temizlik yapan çalışanlar kadını görünce telefona sarıldı...

    Melikgazi ilçesindeki Asri Mezarlık 5'inci Kapı'da temizlik yapan mezarlık çalışanları, bir kadını yerde yatarken hareketsiz buldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi başından tabancayla vurulduğu tespit edilen kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

    Polisin yaptığı incelemede kadının, dün hakkında kayıp başvurusu yapılan Esma Bal olduğu saptandı. Evli olduğu öğrenilen Bal'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

    Polis, yakınının mezarına geldiği tahmin edilen, cesedinin yanında tabanca bulunan Bal'ın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

    Ümraniye’de kontrolden çıkan otomobil 3 araca çarptı! 2 yaralı
    İlgili Haber
    Ümraniye’de kontrolden çıkan otomobil 3 araca çarptı! 2 yaralı
    Cono Aşireti üyelerinin yaşadığı mahallede yıkım yeniden başladı
    İlgili Haber
    Cono Aşireti üyelerinin yaşadığı mahallede yıkım yeniden başladı
    Kiralık ev fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama!
    İlgili Haber
    Kiralık ev fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama!
    Tabelalardan OGS siliniyor
    İlgili Haber
    Tabelalardan OGS siliniyor

    GÜNCEL HABERLER

    İnternet tarifelerine zam geliyor! 1 Nisan'da değişiyor, yüzde 67...

    İnternet tarifelerine zam geliyor! 1 Nisan'da değişiyor, yüzde 67...

    Fuat Oktay: Romanya-Türkiye ticaret hedefimiz 15 milyar dolar

    Fuat Oktay: Romanya-Türkiye ticaret hedefimiz 15 milyar dolar

    Belediye başkanı faturayı ödeyemeyince 42 bin kişi susuz kaldı!

    Belediye başkanı faturayı ödeyemeyince 42 bin kişi susuz kaldı!

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İnternet tarifelerine zam geliyor! 1 Nisan'da değişiyor, yüzde 67...

    İnternet tarifelerine zam geliyor! 1 Nisan'da değişiyor, yüzde 67...

    Sıradaki Haber
    Belediye başkanı faturayı ödeyemeyince 42 bin kişi susuz kaldı!

    Belediye başkanı faturayı ödeyemeyince 42 bin kişi susuz kaldı!

    Sıradaki Haber
    Asgari ücrete zam yapılacak mı? Açıklamalar art arda geldi, ek zam...

    Asgari ücrete zam yapılacak mı? Açıklamalar art arda geldi, ek zam...

    Sıradaki Haber
    Rusya'dan Ukrayna'da sivillere mayınlı tuzak! Tehlikeli anlar böyle görüntülendi

    Rusya'dan Ukrayna'da sivillere mayınlı tuzak! Tehlikeli anlar böyle görüntülendi

    Sıradaki Haber