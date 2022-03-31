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    Kiralık ev fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama!

    Şubat ayında kiralanan konut sayısının toplam kiralık ilan sayısına oranı hem ülke genelinde, hem de İstanbul, İzmir ve Ankara'da arttı. Avrupa Birliği İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) verileri, AB’deki 27 ülkede, ortalama 10 kişiden üçünün kirada oturduğunu gösterirken, Türkiye’de kiracıların oranı yüzde 42,1 olarak kaydedildi. Taşınanların sayısı arttıkça, evden eve nakliyat ve depolama çözümlerine talepte de yükseliş görüldü.

    31.03.2022 - 12:34 | | DHA
    Kiralık ev fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama!

    Uzaktan çalışma olanağıyla hızlanan büyükşehirlerden göç, satılık ev fiyatlarındaki yükselişle birleşerek farklı şehirlerde kiracı sayısındaki artışa sebep oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ve Türkiye'deki konut fiyatlarının değişimini ölçmeyi amaçlayan Konut Fiyat Endeksi, Aralık 2021’de bir önceki aya kıyasla yüzde 7,9 artarken, yıllık nominal değişim yüzde 59,6, reel değişim ise yüzde 17,9 olarak tespit edildi. 27 ülkede ortalama 10 kişiden üçünün kirada oturduğu Avrupa Birliği’nin verilerinde ise Türkiye’de kiracıların oranının yüzde 42,1 olduğu görüldü.

    KİRALIK KONUT PİYASASI CANLANIYOR

    Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (BETAM) yayımladığı “Kiralık Konut Piyasası Görünümü Şubat 2022” raporuna göre, kiralanan konut sayısının toplam kiralık ilan sayısına oranı geçtiğimiz aya göre hem ülke genelinde hem de İstanbul, İzmir ve Ankara olmak üzere üç büyük ilde yükseliş kaydetti.

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