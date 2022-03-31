İstanbul'da 26 yaşındaki genç kadın, kafenin tuvaletinde ölü bulundu!

İstanbul Eyüpsultan ilçesi Göztepe Mahallesi'nde oturan Seher Akkoyun, 5 gün önce evinden ayrıldı. Ailesinin bir daha haber alamadığı Akkoyun için birçok yere ilanlar verildi. Dün Kağıthane Merkez Mahallesi'nde bir kafeteryanın çalışanları, kafeye ait tuvalette hareketsiz yatan kadın buldu.

Hayatını kaybettiği belirlenen kadının, ailesinin haber alamadığı Seher Akkoyun olduğu ortaya çıktı.

YÜKSEK DOZDA UYUŞTURUCU

Polis ekiplerinin ilk incelemesinde, Seher Akkoyun'unn yüksek dozda uyuşturucu kullandığı tespit edildi. Kadının cesedinin yanında ise şırınga bulundu.

Akkoyun'un cansız bedeni kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken acılı ailesi ise kapıda kızlarının cenazesini bekledi.

"ANESTEZİ TEKNİKERİ OLARAK STAJ YAPIYORDU"

Aile fertlerinden dayı Müslüm Taşdemir, Akkoyun'un ailesi ile hiçbir problemi olmadığını, anestezi bölümünden mezun olduğunu ve stajına devam ettiğini ifade ederek, "5 gündür haber alamıyorduk. Gittiği ilk gün telefonu kapalıydı. Bize ulaşmadı hiç. Ailesiyle problemi yoktu. Anestezi teknikeri olarak staj yapıyordu. Ne olduğuna, neden öldüğüne dair hiçbir bilgimiz yok" dedi. Akkoyun'un cenazesi memleketi olan Muş Varto'da toprağa verilecek.