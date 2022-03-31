°
Şehir seçiniz
    BİST2.2360.28EURO16.31-0.23USD14.670.12ALTIN908.47-0.28
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamEşini sokak ortasında sırtından bıçaklamıştı! Yakalandı
    HaberlerYaşam Haberleri Eşini sokak ortasında sırtından bıçaklamıştı! Yakalandı
    ABONE OL

    Eşini sokak ortasında sırtından bıçaklamıştı! Yakalandı

    Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sokakta eşi Ayşe Perçem’i (41) bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan H.P., Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yakalandı.

    31.03.2022 - 11:46 | | Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)
    Eşini sokak ortasında sırtından bıçaklamıştı! Yakalandı

    Olay dün, İzmit Erenler Mahallesi Kamer Sokak’ta meydana geldi. H.P tartıştığı eşi Ayşe Perçem’i sokak ortasında sırtından bıçakladı. H.P. daha sonra 5 yaşındaki kızını da yanına alarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralanan Ayşe Perçem, ambulansla kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamanı yitirdi. 

    Polisin yaptığı araştırma sonucu, H.P.’nin Sakarya'nın Adapazarı ilçesine kaçtığı belirlendi. Yakınlarının yanına giden H.P., saklandığı evde düzenlenen baskınla yakalandı. H.P ifadesi alınmak üzere Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Ayşe Perçem’in cenazesinin Sakarya’da toprağa verileceği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Kangal köpeği bütün köyün hayatını kurtardı! Kapıyı tırmalayarak uyandırdı
    İlgili Haber
    Kangal köpeği bütün köyün hayatını kurtardı! Kapıyı tırmalayarak uyandırdı
    Tezgahlara düştü! Kilosu 45 ile 200 lira arasında değişiyor
    İlgili Haber
    Tezgahlara düştü! Kilosu 45 ile 200 lira arasında değişiyor
    Binlerce kişiyi dolandırdılar! Tek telefonla hesabı boşalttı
    İlgili Haber
    Binlerce kişiyi dolandırdılar! Tek telefonla hesabı boşalttı

    GÜNCEL HABERLER

    Bakan Soylu: Bunun adı vatana ihanettir

    Bakan Soylu: Bunun adı vatana ihanettir

    Çiftçiye kredi desteği! Ayçiçeği...

    Çiftçiye kredi desteği! Ayçiçeği...

    Rusya, Ukrayna'daki Kızılhaç binasına saldırdı! 70 kişinin kaçırıldığı iddia edildi

    Rusya, Ukrayna'daki Kızılhaç binasına saldırdı! 70 kişinin kaçırıldığı iddia edildi

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Çiftçiye kredi desteği! Ayçiçeği...

    Çiftçiye kredi desteği! Ayçiçeği...

    Sıradaki Haber
    Harkov’daki konutların yüzde 15’i Rus saldırılarında yıkıldı

    Harkov’daki konutların yüzde 15’i Rus saldırılarında yıkıldı

    Sıradaki Haber
    Ne zaman oruç tutacağız, oruca hangi gün kalkılıyor? İlk oruca ne zaman kalkılacak, oruç ne zaman başlıyor?

    Ne zaman oruç tutacağız, oruca hangi gün kalkılıyor? İlk oruca ne zaman kalkılacak, oruç ne zaman başlıyor?

    Sıradaki Haber
    Temmuz zammı 2022! Memur zammı ne kadar olacak, memur emekli maaşı zammı yüzde kaç?

    Temmuz zammı 2022! Memur zammı ne kadar olacak, memur emekli maaşı zammı yüzde kaç?

    Sıradaki Haber