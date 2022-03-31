Binlerce kişiyi dolandırdılar! Tek telefonla hesabı boşalttı

Türkiye genelinde binlerce kişi hemen her gün kayıtlı olmayan numaralardan aranıyor. Yapılan aramalarda, telefonun ucundaki kişi yatırım danışmanlık firması olduklarını, kendileri ile çalışmaları halinde yüksek bir kazanç elde edebileceği vaadinde bulunuyor. Aranan kişi ya doğrudan görüşmeyi sonlandırıyor ya da söylenenleri dinliyor. Söz konusu aramalardan birinin muhatabı da mühendis H. S. (56) oldu. Bundan 2-3 hafta önce ısrarlı bir biçimde arandığını iddia eden H.S., uzun süren görüşmeler sonrası yatırıma ikna edildiği ileri sürüldü.

‘İNGİLTERE MERKEZLİYİZ’

Savcılığa yapılan suç duyurusuna göre ‘Demir Tütüncüoğlu’ ve ‘Ahmet Akgün Malkoçoğlu’ isimlerini kullanan iki kişi, H. S.’ye kendilerini “Biz İngiltere merkezli Hit Global Markets’in Türkiye temsilcileriyiz. 200 bini aşkın yatırımcımız var. Yatırımcılarımız kazanç elde ederken biz de komisyon alıyoruz. Yatırımlarınızı, petrol, Altın, kripto para, forex gibi 300 farklı alanda değerlendiriyoruz” iddiasında bulundu.

TÜM BİRİKİMİNİ GÖNDERDİ

H. S., başta biraz tereddüt etse de, ikilinin söylediklerine inandı. H.S. ilk olarak geçen 23 Mart günü, ikilinin kendisine gönderdiği hesaba 7.450 lira yatırdı. H. S., 24-28 Mart tarihlerinde ise tüm birikimi olan 46 bin 500 Euro’yu verilen hesaba yatırdı. H. S., yatırdığı tutarı, cep telefonuna indirmesi söylenen uygulamada da gördü. H. S. en son 6 bin 500 Euro yatırdığı gün, durumdan şüphelendi. (Hürriyet)