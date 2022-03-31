°
Şehir seçiniz
    BİST2.2300.00EURO16.400.33USD14.660.08ALTIN907.90-0.34
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamArkadaşını ve eşini katletti! 3 kişinin öldüğü olayda yeni detaylar... 1 ay önce şikayetçi olmuş
    HaberlerYaşam Haberleri Arkadaşını ve eşini katletti! 3 kişinin öldüğü olayda yeni detaylar... 1 ay önce şikayetçi olmuş
    ABONE OL

    Arkadaşını ve eşini katletti! 3 kişinin öldüğü olayda yeni detaylar... 1 ay önce şikayetçi olmuş

    İstanbul Bağcılar’da, arkadaşı ve aynı zamanda komşusu Ahmet Çakır’ı vuran Ramazan Onat, evine giderek kendi karısını da öldürdü. Onat, aynı silahı başına dayayıp intihar etti. Korkunç olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Yasak aşk iddialarını yalanlayan Gülşen Onat'ın teyzesi, "Öyle bir şey olsaydı biz duyardık, bilirdik" dedi. Onat çiftinin şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir ay önce kavga ettiği, eşi tarafından saçları koparılan kadının polis merkezine giderek şikâyetçi olduğu öğrenildi. İşte 3 kişinin öldüğü vahşette yeni detaylar...

    31.03.2022 - 09:14 |
    Arkadaşını ve eşini katletti! 3 kişinin öldüğü olayda yeni detaylar... 1 ay önce şikayetçi olmuş

    İstanbul'da, nalbur Ramazan Onat, cezaevinde koruma memuru olarak görev yapan arkadaşı ve komşusu Ahmet Çakır ile eşi Gülşen Onat'ı silahla öldürdükten sonra sokak ortasında yaşamına son verdi.

    Bağcılar İnönü Mahallesi 364. Sokak'ta önceki gece saat 23.30 sıralarında iddiaya göre, Ramazan Onat, Metris Cezaevi'nde infaz koruma memuru arkadaşı ve komşusu Ahmet Çakır'la aracında bir araya geldi.

    Bir miktar alkol alan ikili arasında tartışma çıktı, Onat, arkadaşı Çakır'ı silahla vurup araçtan attı. Ardından 500 metre yakındaki evine giden Onat, bu kez eşi Gülşen Onat'ı öldürdü. Ramazan Onat daha sonra başına dayadığı silahı ateşledi.

    Gülşen Onat olay yerinde ölürken, Ramazan Onat ve Ahmet Çakır kaldırıldıkları hastanelerde hayatını kaybetti. Polis ve sağlık ekipleri, her iki olay yerinde incelemelerde bulundu. Cenazeler, otopsi için Adli Tıp'a gönderildi.

    7 YAŞINDAKİ OĞLU UYUYORDU

    Onat çiftinin 7 yaşındaki oğullarının olay anında evde uyuduğu öğrenilirken, silah sesleri üzerine daireye giren komşuları korkunç olayı görmemesi için çocuğu dışarıya çıkardı.

    Gülşen Onat'ın cenazesi Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde defnedilmek üzere yakınları tarafından alındı. Cenazeyi teslim almak için Adli Tıp'a giden Gülşen Onat'ın teyzesi Azime Mustaklı, "Gülşen ile Ahmet'in arasında yasak aşk olabileceği yönündeki iddialar tamamen yalan. Öyle bir şey olsaydı biz duyardık, bilirdik" diye konuştu.

    BİR AY ÖNCE ŞİKÂYETÇİ OLMUŞ

    Sabah'ın haberine göre Onat çiftinin şiddetli geçimsizlik nedeniyle yaklaşık bir ay önce kavga ettiği, eşi tarafından saçları koparılan kadının polis merkezine giderek şikâyetçi olduğu, eşi hakkında 24 saatlik tedbir kararı aldırdığı öğrenildi. Ölen Gülşen Onat'ın öğretmen olarak atanabilmek için KPSS'ye hazırlandığı ifade edildi.

    Bebeğini çöp konteynerine atmıştı, ifadesi ortaya çıktı! 'Eşim çocuk istemiyordu'
    İlgili Haber
    Bebeğini çöp konteynerine atmıştı, ifadesi ortaya çıktı! 'Eşim çocuk istemiyordu'
    10 yıl hapis cezası alan istismarcı tutuklandı!
    İlgili Haber
    10 yıl hapis cezası alan istismarcı tutuklandı!
    Komşusunu ve eşini öldürüp intihar etti! İstanbul'da korkunç olay
    İlgili Haber
    Komşusunu ve eşini öldürüp intihar etti! İstanbul'da korkunç olay
    Kız çocuğuna eniştesinden iğrenç istismar! Telefondaki uygunsuz yazışmalar ortaya çıkardı
    İlgili Haber
    Kız çocuğuna eniştesinden iğrenç istismar! Telefondaki uygunsuz yazışmalar ortaya çıkardı

    GÜNCEL HABERLER

    Bakan Kurum çevre konusundaki kritik gelişmeyi Paris’te açıkladı: İklim kanunu’nu çıkaracağız

    Bakan Kurum çevre konusundaki kritik gelişmeyi Paris’te açıkladı: İklim kanunu’nu çıkaracağız

    Ev sahibi milyonları ilgilendiriyor! Son gün, 7 bin TL...

    Ev sahibi milyonları ilgilendiriyor! Son gün, 7 bin TL...

    OGS'den HGS'ye geçişte para iadesi uyarısı! Aradaki farkın geri ödenmesi gerekiyor ama bankalar...

    OGS'den HGS'ye geçişte para iadesi uyarısı! Aradaki farkın geri ödenmesi gerekiyor ama bankalar...

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bakan Kurum çevre konusundaki kritik gelişmeyi Paris’te açıkladı: İklim kanunu’nu çıkaracağız

    Bakan Kurum çevre konusundaki kritik gelişmeyi Paris’te açıkladı: İklim kanunu’nu çıkaracağız

    Sıradaki Haber
    Temmuz zammı 2022! Memur zammı ne kadar olacak, memur emekli maaşı zammı yüzde kaç?

    Temmuz zammı 2022! Memur zammı ne kadar olacak, memur emekli maaşı zammı yüzde kaç?

    Sıradaki Haber
    Seçim barajı yüzde 7 oldu! Milletvekilliğiyle ilgili kritik değişiklik

    Seçim barajı yüzde 7 oldu! Milletvekilliğiyle ilgili kritik değişiklik

    Sıradaki Haber
    Ukraynalı askerler Rus ordusunu pusuya düşürdü

    Ukraynalı askerler Rus ordusunu pusuya düşürdü

    Sıradaki Haber