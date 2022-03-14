°
Şehir seçiniz
    BİST2.0881.69EURO16.250.73USD14.75-0.08ALTIN931.80-1.01
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    Yaşam'Yalvarıyorum, hastayım, vurma' demesine rağmen trafikte darbedildi
    HaberlerYaşam Haberleri 'Yalvarıyorum, hastayım, vurma' demesine rağmen trafikte darbedildi
    ABONE OL

    'Yalvarıyorum, hastayım, vurma' demesine rağmen trafikte darbedildi

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hafif ticari aracıyla eşini almaya giden Levent Yapar (58), yola kontrolsüz çıktığı gerekçesiyle otomobille önünü kesen S.A. (24) tarafından darbedildi. Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, darp raporu alan Yapar, S.A.'dan şikayetçi oldu. Yapar, "Küfrederek beni dövmeye başladı. 'Yalvarıyorum, hastayım, vurma' dedikçe vurdu" dedi.

    14.03.2022 - 17:00 | | Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)
    'Yalvarıyorum, hastayım, vurma' demesine rağmen trafikte darbedildi

    Olay, cuma günü, Bodrum-Yalıkavak yolunda meydana geldi. Eşini almak için hafif ticari aracıyla yola çıkan Levent Yapar'ın önü, otomobille kesildi. Otomobilden inen sürücü S.A., iddiaya göre, Yapar'ı yola kontrolsüz çıktığı gerekçesiyle dövmeye başladı.

    Yapar'ın bir süre önce felç geçirdiğini ve kendisine vurulmaması gerektiğini söylemesine rağmen S.A. durmadı. Çevredekilerin araya girmesi üzerine S.A., otomobiline binip, olay yerinden ayrıldı. Yapar ise durumu polis ekiplerine bildirdi. S.A., kısa süre sonra otomobiliyle yeniden gelerek, Levent Yapar'a bir daha saldırdı. Arkadaşları tarafından otomobiline bindirilen S.A., uzaklaştı. Yapar ise hastaneye giderek, darp raporu aldı ve S.A.'dan şikayetçi oldu.

    'TANSİYONUM YÜKSELDİ, TEKRAR VURMAYA BAŞLADI'

    Yaşananları anlatan Levent Yapar, "Araç arkadan gelip önümü kesti, kolu alçılı bir delikanlı indi. Küfrederek üzerime geldi. Onu ilk gördüğümde elimle 'Ne oldu?' şeklinde işaret yaptım. O üzerime gelirken ben konuşmak için dışarı çıkmaya çalıştım. Ben daha çıkmadan ayağıyla kapıya vurdu, ayağım kapının arasına sıkıştı sonra itip dışarı çıktım. Küfrederek beni dövmeye başladı. Ben 'Yalvarıyorum, hastayım, vurma' dedikçe o vurdu. Sonra arkadan ciple gelip S.A.'yı tutan arkadaşları, sinirli biri olduğunu, zararımı karşılayacaklarını ve konuyu kapatmamı söylediler. 'Ben dayak yediğimle mi kalacağım? Her önüne gelen yolda insan mı dövecek?' dedim. O sırada tansiyonum yükseldi. Arkadaşları da onu otomobiline bindirip uzaklaştırdılar. Daha sonra ikinci kez geldi, tekrar vurmaya başladı. Çevreden gelenler onu durdurdu. Darp raporu aldım ve şikayetçi oldum" diye konuştu.

    Adıyaman’da deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD son depremler listesi, hangi illerde deprem oldu?
    İlgili Haber
    Adıyaman’da deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD son depremler listesi, hangi illerde deprem oldu?
    İSKİ'den taşkın uyarısı
    İlgili Haber
    İSKİ'den taşkın uyarısı
    Gaziantep'te yolcu minibüsü ağaca çarparak devrildi! 7 yaralı 
    İlgili Haber
    Gaziantep'te yolcu minibüsü ağaca çarparak devrildi! 7 yaralı 
    Polisle doktorlar arasında arbede
    İlgili Haber
    Polisle doktorlar arasında arbede
    Oto hırsızlık çetesine operasyon: 6 gözaltı
    İlgili Haber
    Oto hırsızlık çetesine operasyon: 6 gözaltı

    GÜNCEL HABERLER

    Scholz ilk kez Türkiye'ye geldi! İki liderden önemli mesajlar...

    Scholz ilk kez Türkiye'ye geldi! İki liderden önemli mesajlar...

    O ilimizde kar nedeniyle okullar tatil edildi!

    O ilimizde kar nedeniyle okullar tatil edildi!

    Borsa günü yükselişle kapattı!

    Borsa günü yükselişle kapattı!

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    O ilimizde kar nedeniyle okullar tatil edildi!

    O ilimizde kar nedeniyle okullar tatil edildi!

    Sıradaki Haber
    Borsa günü yükselişle kapattı!

    Borsa günü yükselişle kapattı!

    Sıradaki Haber
    Zelenskiy'den Rusya açıklaması: Nereden yardım alacaklarını bilemiyorlar!

    Zelenskiy'den Rusya açıklaması: Nereden yardım alacaklarını bilemiyorlar!

    Sıradaki Haber
    ÖSYM duyurdu! 10 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı için KPSS 2022/5 tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

    ÖSYM duyurdu! 10 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı için KPSS 2022/5 tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

    Sıradaki Haber