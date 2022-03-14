AdÄ±yamanâ€™da deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD son depremler listesi, hangi illerde deprem oldu?
AdÄ±yamanâ€™da deprem mi oldu? AdÄ±yaman'da deprem oldu! 4.4 ÅŸiddetindeki deprem Ã§evre illeri de salladÄ±. Kandilli ve AFAD son depremler listesi, hangi illerde deprem oldu?
14.03.2022 - 15:58 |
ADIYAMAN'da deprem oldu. Ã‡elikhan Ä°lÃ§esi'nin TaÅŸdamar bÃ¶lgesi merkezli depremin ÅŸiddeti 4.4 olarak aÃ§Ä±klandÄ±. Sosyal medyada depremin, Malatya ve ÅžanlÄ±urfa'da da hissedildiÄŸine dair mesajlar paylaÅŸÄ±ldÄ±.ÂAFAD'Ä±n verilerine gÃ¶re,Â AdÄ±yaman'da merkez Ã¼ssÃ¼ Ã‡elikhan olan 4.3 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi. Kandilli ise depremin ÅŸiddetini 4.3 olarak aÃ§Ä±kladÄ±.
Â
KANDÄ°LLÄ° SON DEPREMLER LÄ°STESÄ° SORGULAMA
AFAD SON DEPREMLER LÄ°STESÄ° SORGULAMA
Â