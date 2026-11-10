Fransa'dan gelip çuval çuval götürüyorlar! Kış öncesi Artvin'e akın ettiler: 1650 rakımda zorlu mesai başladı

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Köy sakini İsmet Yazıcı (69), kış için yiyecek hazırlıklarını yaptıklarını ifade ederek, "Biz genelde köydeyiz. Gençlerimiz hep dışarıda. Yazın patates, fasulye ektik. Güzün onları topladık. Şu anda da işte tek tük elma ve ceviz topluyoruz. Kışa hazırlık yapıyoruz. Hayvanlarımıza yeşillikleri otlatıyoruz. Köyümüz biraz yüksek, diğer köylere göre de arazi bakımı daha geniş. Fakat daha işçilik olmadığı için bakımı da yok. Burası emeklilerin yeri. Gençler için burada hayat zor, sigortasız. Burası gençlere uygun değil. Gurbete gitmek zorunda kalıyorlar" dedi.