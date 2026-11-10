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GündemFransa'dan gelip çuval çuval götürüyorlar! Kış öncesi Artvin'e akın ettiler: 1650 rakımda zorlu mesai başladı
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Fransa'dan gelip çuval çuval götürüyorlar! Kış öncesi Artvin'e akın ettiler: 1650 rakımda zorlu mesai başladı

10.11.2026 - 10:20Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Fatih TÜYSÜZ/ARTVİN, (DHA)

1650 rakımlı Artvin Çamlıca köyünde sert kış öncesi hazırlıklar hızlandı. Fransa ve büyükşehirlerden gelen gurbetçiler, doğal ürünleri çuvallarla taşırken köylüler odun stokladı; dağlardaki o hummalı çalışma başladı.

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1Fransa'dan gelip çuval çuval götürüyorlar! Kış öncesi Artvin'e akın ettiler: 1650 rakımda zorlu mesai başladı

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı deniz seviyesinden bin 650 metre yükseklikteki Çamlıca köyünde yaşam, yılın farklı dönemlerinde hareketleniyor. Dağların zirvesindeki köyde, sonbaharda kış hazırlıkları yoğunlaşıyor. Yaz aylarında köylerine dönerek tarım ve hayvancılıkla uğraşan gurbetçiler, çuvallarla doğal mahsulü büyük şehirlere ve yurt dışına götürmeye hazırlanırken, köyün sürekli sakinleri yaklaşan sert kış öncesi odun stoklayıp, hayvanlarını ahırlara çekiyor. Köyde yaz aylarında ekilen patates ve fasulyeler toplanırken, elma, ceviz ve diğer mevsimlik ürünler de değerlendiriliyor. Hayvancılık ve arıcılıkla uğraşanlar, hayvanlarının bakımını sürdürürken; kışın yakacak ihtiyacını karşılamak için de odun hazırlığı yapıyor. Bölgede zorlu coğrafyaya rağmen geleneksel üretim tüm doğallığıyla sürüyor.

2Fransa'dan gelip çuval çuval götürüyorlar! Kış öncesi Artvin'e akın ettiler: 1650 rakımda zorlu mesai başladı

Köy sakini İsmet Yazıcı (69), kış için yiyecek hazırlıklarını yaptıklarını ifade ederek, "Biz genelde köydeyiz. Gençlerimiz hep dışarıda. Yazın patates, fasulye ektik. Güzün onları topladık. Şu anda da işte tek tük elma ve ceviz topluyoruz. Kışa hazırlık yapıyoruz. Hayvanlarımıza yeşillikleri otlatıyoruz. Köyümüz biraz yüksek, diğer köylere göre de arazi bakımı daha geniş. Fakat daha işçilik olmadığı için bakımı da yok. Burası emeklilerin yeri. Gençler için burada hayat zor, sigortasız. Burası gençlere uygun değil. Gurbete gitmek zorunda kalıyorlar" dedi.

3Fransa'dan gelip çuval çuval götürüyorlar! Kış öncesi Artvin'e akın ettiler: 1650 rakımda zorlu mesai başladı

Yaz aylarında Fransa’dan köyüne gelip, kış için erzak hazırladığını söyleyen Hikmet Şirket, 'Yazları köyüme geliyorum. Bir ay burada kalıyorum. Komşulara yardım ediyoruz, kendi erzakımızı hazırlıyoruz. Ürünlerimizi alıyoruz ve dönüşe doğru yola çıkıyoruz. Bu sene, pekmez, ceviz ve peynir ve bizim buralarda 'lor' dedikleri peynirden de var. Köyümüzü çok seviyoruz. Çok güzel havası var, oksijeni tertemiz. Köyümüzde mutlu oluyoruz, memnunuz" diye konuştu.

4Fransa'dan gelip çuval çuval götürüyorlar! Kış öncesi Artvin'e akın ettiler: 1650 rakımda zorlu mesai başladı

Here yıl tatil için köyüne gelen Yunus Polatdemir (66) ise mevsime göre üretim yaptıklarını ifade ederek, "İstanbul'da yaşıyoruz. Genellikle buraya gelip 3-5 ay kalıyor, sonra geri dönüyoruz. Ceviz topluyoruz, fasulye ekiyoruz, erik ve elma topluyoruz. Mevsime göre bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Dönüşte kaymak, lor ve ceviz gibi ürünleri İstanbul'a götürüyoruz. Otobüsle taşıyabildiğimiz kadar yanımıza alıyoruz" dedi.

5Fransa'dan gelip çuval çuval götürüyorlar! Kış öncesi Artvin'e akın ettiler: 1650 rakımda zorlu mesai başladı

Köy sakini Fatma Yılmaz, hayvancılıkla uğraşarak doğal ürünler tükettiklerini belirterek, "Arıcılıkla ve hayvancılıkla uğraşıyoruz. Kışın Yusufeli’ne gidiyoruz, yazın devamlı buradayız. Şimdi sonbahar geldi. Arıcılıktan bal, hayvanlarımızdan yağ ve peynir üretiyoruz. Hayvanlarımız ile ilgileniyoruz. Patates ve fasulye ektik. Hepsi var şükür. Bir şeye para verdiğimiz yok, bizde her şey doğal" diye konuştu.

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