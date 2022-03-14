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    YaşamGaziantep'te yolcu minibüsü ağaca çarparak devrildi! 7 yaralı
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    Gaziantep'te yolcu minibüsü ağaca çarparak devrildi! 7 yaralı

    Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, yolcu minibüsünün devrildiği kazada 7 kişi yaralandı.

    14.03.2022 - 13:15 | | Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)
    Gaziantep'te yolcu minibüsü ağaca çarparak devrildi! 7 yaralı

    Kaza, sabah saatlerinde İslahiye- Hassa kara yolunda meydana geldi. Mehmet Bilir (52) yönetimindeki 27 AHZ 683 plakalı yolcu minibüsü, iddiaya göre, buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkınca ağaca çarparak devrildi.

    Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kazada yaralanan sürücü ile 6 kişi, ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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