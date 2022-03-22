°
Şehir seçiniz
    BİST2.170-0.25EURO16.29-0.24USD14.82-0.02ALTIN917.64-0.57
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamOkulda şok eden görüntüler! Veli ile öğretmenin okulda birbirine girdi
    HaberlerYaşam Haberleri Okulda şok eden görüntüler! Veli ile öğretmenin okulda birbirine girdi
    ABONE OL

    Okulda şok eden görüntüler! Veli ile öğretmenin okulda birbirine girdi

    Diyarbakır'da çocuğuyla okula gelen veli A.K., öğretmen H.Ş.'yi koridorda yumrukladı. Öğretmenin de karşılık verdiği kavga, kameraya yansıdı.

    22.03.2022 - 11:44 | | Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)-
    ABONE OL
    Veli ile öğretmenin okuldaki kavgası kamerada
    Veli ile öğretmenin okuldaki kavgası kamerada
    Veli ile öğretmenin okuldaki kavgası kamerada
    Haberin Tüm Fotoğrafları

    Olay, dün öğle saatlerinde, Bağlar ilçesindeki Nuriye Çelebi Eser İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, çocuğuna hakaret ettiği gerekçesiyle okula gelen veli A.K., öğretmen H.Ş. ile konuştu. A.K., çocuğunun gözü önünde öğretmen H.Ş.'ye yumruk attı. H.Ş. de A.K.'ye karşılık verdi. Koridorda devam eden yumruklu tekmeli kavga, diğer öğretmenlerin araya girmesiyle sona erdi. İhbarla adrese gelen polis ekipleri, A.K. ile H.Ş.'yi emniyete götürdü. İfadeleri alınan taraflar, birbirinden şikayetçi olmadı. Okul koridorundaki kavga anları ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

    3.973 TL en az 6 ay ödeniyor! Paralar PTT'ye yatırılıyor, 30 gün içerisinde...
    İlgili Haber
    3.973 TL en az 6 ay ödeniyor! Paralar PTT'ye yatırılıyor, 30 gün içerisinde...
    MHP lideri Devlet Bahçeli'den Türk Tabipler Birliği'ne sert tepki: Mutlaka kapatılmalıdır
    İlgili Haber
    MHP lideri Devlet Bahçeli'den Türk Tabipler Birliği'ne sert tepki: Mutlaka kapatılmalıdır

     

     

    GÜNCEL HABERLER

    Koruması için özel kadro tahsis etmişti! Sınav iptal edildi

    Koruması için özel kadro tahsis etmişti! Sınav iptal edildi

    Çiftçiye büyük kredi müjdesi! Yüzde 50 hibe desteği! Ziraat Bankası...

    Çiftçiye büyük kredi müjdesi! Yüzde 50 hibe desteği! Ziraat Bankası...

    Bakan Varank: Kalıcı barış için en fazla adım atan ülke Türkiye

    Bakan Varank: Kalıcı barış için en fazla adım atan ülke Türkiye

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Koruması için özel kadro tahsis etmişti! Sınav iptal edildi

    Koruması için özel kadro tahsis etmişti! Sınav iptal edildi

    Sıradaki Haber
    Togg ne zaman çıkıyor? Togg üretime ne zaman başlıyor? Togg çıkış tarihi belli oldu!

    Togg ne zaman çıkıyor? Togg üretime ne zaman başlıyor? Togg çıkış tarihi belli oldu!

    Sıradaki Haber
    Bekçi alımı ne zaman başlayacak 2022? Bekçi alımı 2022 başvuru formu erişime açıldı mı, EGM 3 bin bekçi alımı başvuruları başladı mı?

    Bekçi alımı ne zaman başlayacak 2022? Bekçi alımı 2022 başvuru formu erişime açıldı mı, EGM 3 bin bekçi alımı başvuruları başladı mı?

    Sıradaki Haber
    Ukrayna'da hızlı bir zafer gelmeyince Putin ‘B planı’na geçti!

    Ukrayna'da hızlı bir zafer gelmeyince Putin ‘B planı’na geçti!

    Sıradaki Haber