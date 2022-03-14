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    YaşamSilivri'de korku dolu anlar! Jeneratör patladı, eczanede yangın çıktı
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    Silivri'de korku dolu anlar! Jeneratör patladı, eczanede yangın çıktı

    Silivri'de, jeneratörün patlamasıyla eczanede çıkan yangın korku ve paniğe yol açtı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

    14.03.2022 - 17:58 | | Uğur Samet AVCI / İSTANBUL, (DHA)
    Silivri'de korku dolu anlar! Jeneratör patladı, eczanede yangın çıktı

    Yangın, saat 15.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Gün Sokak'taki eczanede çıktı. Eczanenin arka balkonunda bulunan jeneratör bilinmeyen nedenle patladı. Ardından eczanede yangın başladı.

    Paniğe neden olan yangın sırasında çalışanlar ve mahalleli sokağa döküldü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Eczanede hasara neden olan yangına ilişkin inceleme sürüyor.

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