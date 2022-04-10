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    YaşamPolis durdurduğu araçta 800 adet uyuşturucu hap ele geçirdi
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    Polis durdurduğu araçta 800 adet uyuşturucu hap ele geçirdi

    Afyonkarahisar’da polis durdurduğu araçta yaptığı aramada 800 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

    10.04.2022 - 08:57 | | İHA
    Polis durdurduğu araçta 800 adet uyuşturucu hap ele geçirdi

    Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Afyonkarahisar-Uşak karayolunda yaptığı denetimde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler 800 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayın ardından araçta bulunan M.T., M.U. ve Y.I., gözaltına alındı. Şahısların adliyedeki işlemleri devam ediyor.

     

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