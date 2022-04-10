Polis durdurduğu araçta 800 adet uyuşturucu hap ele geçirdi
Afyonkarahisar’da polis durdurduğu araçta yaptığı aramada 800 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
10.04.2022 - 08:57 | | İHA
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Afyonkarahisar-Uşak karayolunda yaptığı denetimde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler 800 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayın ardından araçta bulunan M.T., M.U. ve Y.I., gözaltına alındı. Şahısların adliyedeki işlemleri devam ediyor.
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