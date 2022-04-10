179 TL günlük olarak ödeniyor! Çalışmayan, öğrenci, işsizlik ödeneğinden yararlanan binlerce kişiyi ilgilendiriyor, başvurular...

İŞKUR'un işsize istihdam fırsatı, işverene de eğitimli eleman bulma kolaylığı sağladığı 'İşbaşı Eğitim Programı'nda yeni bir döneme girildi. Düzenlemeye gidilen uygulamada işverenler artık katılımcıların en az yüzde 70'ini 9 ay boyunca istihdam etmek zorunda.

İŞKUR 2012 yılından bu yana İşbaşı Eğitim Programı adı altında bir çalışma yürütüyor. Program özellikle istihdam edilmekte güçlük çekilen grupların işgücü piyasasına girişlerini kolaylaştırması açısından çok önemli. Cuma günkü Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle uygulamada karşılaşılan sorunların aşılıp daha verimli bir şekilde uygulanması sağlandı ve programda yeni bir döneme girildi. Söz konusu programın temel amacı, iş deneyimi olmayan kişilerin deneyim ve tecrübeyi doğrudan işbaşında kazanması ve işverenlerin de işe alacakları kişileri kendi işyerinde yetiştirmesi.

GÜNLÜK 163 TL ÖDEME

Akşam gazetesinden Okan Güray Bülbül'ün bugünkü köşesinden aktardığına göre, programa katılanlara eğitim boyunca günlük 163.59 TL ödeme yapılıyor. Eğer katılımcı öğrenci ise günlük ödeme 122.69 TL iken aynı zamanda işsizlik ödeneği alan kişilere günlük 81.80 TL ödeme yapılıyor. İşsizlik ödeneği alan kişilere daha düşük günlük ödeme yapılmasının nedeni kişinin aynı zamanda işsizlik ödeneği de alıyor olması ve program boyunca bu ödeneğin kesilmemesi. Geleceğin meslekleri kapsamındaki mesleklerde düzenlenen programlara katılan kişilere yapılan günlük ödeme tutarı ise 179.95 TL. Program süresince bu kişilere iş kazası meslek hastalığı ve genel sağlık sigortası primleri de İŞKUR tarafından yatırılıyor. Ayrıca işsiz kişinin eşi ve çocukları da sağlık hizmetlerinden yararlanıyor. Ödemeler, katılımcılara ait devam çizelgelerinin işverence İŞKUR’a bildirildiği tarihten itibaren 10 işgünü içinde yapılıyor. Program devam ettiği sürece genel sağlık sigortası (GSS) ve iş kazası - meslek hastalıkları sigorta primleri İşsizlik Fonu’ndan karşılanıyor.

EN AZ YÜZDE 70'İNE İSTİHDAM

Yeni yönetmelikle uygulamada aksayan hususlara yönelik yeni düzenlemelere gidildi. Bunlardan belki de en önemlisi nitelik gerektirmeyen meslekler grubunda işbaşı eğitim programının düzenlenemeyecek olması. Yeni yönetmelikle programdan faydalanacak işverenlerin programa katılan kişiler için İŞKUR'a verecekleri istihdam taahhüdü artırıldı. Buna göre yönetmelik öncesi katılımcıların yüzde 50'sini istihdam etmekle yükümlü olan işverenler, artık katılımcıların en az yüzde 70'ini istihdam etmek durumundalar.

SUİSTİMALLERİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Değişiklik öncesi işverenlerin katılımcıların en az yüzde 50'sini, en az 3 ay, yani en az program süresi kadar istihdam etme yükümlülüğü vardı. Bu durum özellikle sezonluk işler ya da işgücü hareketliliğinin yüksek olduğu sektör ve işyerlerinde programın işverenler tarafından suiistimal edilmesine neden oluyordu. Yönetmelik işverenlere program süresinin en az 3 katı kadar istihdam yükümlülüğü getirdi.

DAHA ÇOK İŞ FIRSATI DAHA UZUN İSTİHDAM

İşbaşı eğitim programı 2012'den bu yana İŞKUR tarafından başarıyla uygulanıyor. Programın uygulama esaslarında yıllar içerisinde bazı değişiklikler oldu. Son dönemde özellikle perakende sektöründe programın suiistimal edildiğine ve işverenlerin program sayesinde sürekli bir şekilde İŞKUR'un sağladığı imkanlardan yararlanarak kendi yükümlülüklerinden kaçındığına dair artan şikayetler sonrası bu düzenleme hayata geçirildi. Yönetmelik öncesi 3 ay boyunca 10 kişilik program düzenleyen ve program sonunda 5 kişiyi 3 ay istihdam ederek yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılan işveren yeniden program düzenleyebiliyordu. Ancak şimdi aynı işverenin 5 değil 7 kişiyi, 3 değil 9 ay boyunca istihdam etmesi gerekecek. Bu sayede hem daha çok işsiz istihdam imkanına kavuşacak, hem de bu kişilerin istihdamda kaldığı süre uzayacak.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINA KATILMA ŞARTLARI NELER?

İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak

15 yaşını tamamlamış olmak

İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmamak

Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olmak

Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak

İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak

Emekli olmamak

Programa katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak.

Tüm ortaöğretim, yükseköğretim ve açık öğretim öğrencileri de programa katılabiliyor. Ayrıca, işsizlik ödeneği alanlar da program katılımcısı olabiliyorlar.

En az 2 çalışanı olan işverenlerin yararlanabildiği program kapsamında işverenler, sigortalı sayılarının %30’una kadar katılımcı talep edebiliyor.