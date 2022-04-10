MEB resmen duyurdu! Milyonlarca öğrenciyi kapsıyor, yarın...

Milli Eğitim Bakanlığınca, Kovid-19 salgını nedeniyle verilen yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı başlatıldı

Öğrenciler, birinci dönem ara tatillerini, 15-19 Kasım 2021'de yaptı. Ara tatilin ardından yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlandı.

Ramazan Bayramı öncesinde bir ara tatil daha yapacak olan öğrenciler ikinci dönem ara tatili kapsamında toplamda 9 gün tatile çıkacaklar.

Okullarda ilk dönemin geride kalmasının ardından öğrenciler karne sevinci yaşamış ve yarıyıl tatilini gerçekleştirmişti. Yarıyıl tatilinin sona ermesiyle birlikte de okullarda ikinci dönem başlamıştı. İkinci dönemin ara tatili için geri sayım başladı.

NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili 11 Nisan-15 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek. Yani öğrenciler 11-15 Nisan 2022 tarihlerinde okula gitmeyecekler. Hafta sonları ile birleştirildiğinde 9- 17 Nisan aralığının tatil olduğu söylenebilir.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Okullarda ikinci dönem eğitimi 7 Şubat 2022 Pazartesi ile 17 Haziran 2022 Cuma tarihleri arasında olacak. Yani 17 Haziran 2022 Cuma günü okullar kapanacak ve öğrenciler yaklaşık 2,5 aylık yaz tatiline girecekler.

PEKİ ÖĞRENCİLER, 1 HAFTALIK TATİLİ NASIL DEĞERLENDİRMELİ?

11-15 Nisan haftasındaki ara tatilden en iyi biçimde faydalanmak için neler yapmalı, günler nasıl değerlendirilmeli? Bu soruları Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Cihangir Çankaya ve Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yelkin Coşkun Diker’e sorduk. “Zihnimiz hiçbir şey yapmadığında değil, her zaman yaptığımızdan farklı şeyler yaptığımızda dinlenir” diyen uzmanlar ara tatil önerilerini 10 maddede sıraladı.

1) DİNLENMEK HER ÇOCUĞUN HAKKI

Çocukların temel ihtiyaçlarından birisi dinlenmek, eğlenmektir. Bunlar aynı zamanda çocuk haklarıdır. Çocuklar tatil döneminde arkadaşlarıyla beraber olarak, oyun oynayarak, aile üyeleri ile vakit geçirerek dinlenmeli. Bu sayede yeni döneme açık bir zihinle ve duygusal olarak rahat bir biçimde başlamak daha kolay olacak.

2) AÇIK HAVA ETKİNLİKLERİ YAPIN

Bahar ayına denk gelen ara tatilde mümkün olduğunca öğrencilerin açık hava etkinlikleri yapmaları, arkadaşları ya da aileleri ile park ve bahçelerde vakit geçirmeleri, kısa yürüyüşler yapmaları, kalan dönem için deşarj olmaları sağlanmalı.

3) SINAVA HAZIRLANAN DEVAM ETSİN

Sınavlara hazırlanan 8’inci ve 12’nci sınıf öğrencileri ise çalışma rutinlerini devam ettirmeli. Ancak bu rutinde de fiziksel ve ruhsal dinlendirici etkinliklere yer verilmesi unutulmamalı. Dinlenmiş bir zihnin algılamaya ve öğrenmeye daha açık olduğu unutulmamalı.

4) TEKNOLOJİ ÖDÜL OLMAMALI

Dinlenme anlayışı tüm günü ekran karşısında geçirmek olmamalı. Pandemi sürecinde uzaktan eğitimle hayatımıza giren teknolojik aletlerin kullanımına tatilde dikkat edilmeli. Aileler çocuklarına sınırsız tablet ve televizyon imkânı sunmamalı. Ebeveynlerin interneti ve teknolojiyi çocuklara bir ödül gibi göstermemesi gerekiyor. Teknolojik bağımlılığı tetikleyecek aktiviteler yapılmamalı. Bilgisayar oyunları ve tablet kullanımı kontrolsüz bırakılmamalı.

5) EVDE DİNLENME ZAMANI YARATIN

Bu ara tatiller öğrenciler için kısa bir mola anlamına gelmeli. Molalarda bedenen ve ruhen dinlenmeleri Okul sorumluluklarına karşı yeniden hazırlanmalarına yardımcı olur. Bu nedenle evde dinlenme zamanı yaratılmalı. Ayrıca sadece tatillerde değil rutin zamanda da belirli bir program içinde ders çalışma, dinlenme, kitap okuma, müzik dinleme, tv izleme ya da bilgisayar oynama gibi etkinliklerin yer aldığı haftalık programları çocukların kendileri için oluşturmaları faydalı olacaktır.

6) BİR DERS SAATİNİ ÖĞRENMEYE AYIRIN

Tatil günlerinde bir ders saati kadar süreyi de öğrenmeye ayırmak, konu tekrarları yapmak öğrencilerin okula dönüşte zorlanmalarını engeller. Tatil döneminde uyku, beslenme düzeni ve sabah akşam rutinlerine okul dönemindeki gibi devam edilmeli. Uzmanlar aksi taktirde çocukların okula dönüşte zorlanacağını belirtiyor.

7) ‘NE YAPAYIM’ TELAŞINA DÜŞMEYİN

Özellikle odaklanma ve plan yapma güçlüğü çeken, kaygılı çocuklar tatil dönemlerinden sonra okula uyumda daha çok zorlanıyor. Aileler her gün farklı ne yapalım telaşına düşmeden, ev içi etkinliklerle, açık hava gezileriyle, düzenli uyku ve bolca sohbet ile çocuklarıyla bir haftayı dinlenerek, eğlenerek geçirebilirler. Unutmayalım ki çocuklar en çok ebeveynleriyle birlikte oldukları zamanlarda ve bir uğraş içindeyken mutlular.

8) KENDİLERİ KARAR VERSİN

Dinlenmek zamanı boşa harcamak değildir. Zihnimiz hiçbir şey yapmadığımızda değil, her zamankinden farklı şeyler yaptığımızda dinlenir. Çocukların ilgilerine uygun uğraşlar içinde olmaları, sanat, spor etkinlikleri yaparak günlük etkinliklerini çeşitlendirmeleri önemli. Bırakın günlerini nasıl geçireceklerine kendileri karar versin.

9) KİŞİLİĞE GÖRE PLAN YAPILMALI

Her çocuk özeldir ve farklı gelişim özelliklerine sahiptir. Ara tatilde birlikte plan yaparken çocukların ilgisi, yeteneği, farklı kişilik özelliklerine duyarlı öneriler ve planlar yapılmasına dikkat edilmeli.

10) AİLE ETKİNLİKLERİ UYUMU ARTIRIYOR

Pandeminin ardından oluşan akademik kayıplar, okullarda artan ödevlerle karşılık buldu. Çocukların yaşadığı ruhsal kayıpların giderilmesi için ise görev öncelikle aileye düşüyor. Ruhsal kayıpların giderilmesi için ailecek yapılacak etkinlikler çok değerli. Ayrıca aile etkinlikleri çocukların dinlenmesini sağlarken, aile içindeki uyumu ve aile bireylerinin birbirine duyduğu güveni de arttıracaktır.

ÖĞRETMENLERE ONLİNE EĞİTİM

Öte yandan 2021-2022 eğitim öğretim döneminin ikinci ara tatilinde öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimi, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilecek.