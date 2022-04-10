Kaza, saat 00.20 sÄ±ralarÄ±nda YeÅŸildere Yolu Vezir Suyu Su Kemeri yakÄ±nlarÄ±nda meydana geldi. Buca'dan Bornova yÃ¶nÃ¼ne seyir halinde olan Mehmet Ã–zden (57) yÃ¶netimindekiÂ 35 AZ 5891 plakalÄ± otomobili,Â iddiaya gÃ¶re, seyir halindeki plakasÄ± alÄ±namayan ve kaza yerinden kaÃ§an baÅŸka bir araÃ§ sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±. Bunun Ã¼zerine otomobilinin direksiyon kontrolÃ¼nÃ¼ yitirenÂ Ã–zden, refÃ¼jÃ¼ aÅŸarak yol kenarÄ±ndaki aÄŸaca Ã§arparak durabildi. Kazada otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Mehmet Ã–zden ve eÅŸi Halime Ã–zden (56) otomobilde sÄ±kÄ±ÅŸarak yaralandÄ±. KazayÄ± gÃ¶renlerin ihbarÄ± Ã¼zerine bÃ¶lgeyeÂ itfaiye, saÄŸlÄ±k ve polis ekipleri sevk edildi. Ä°tfaiye ekipleri yaralÄ± karÄ±- kocayÄ± sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± otomobilden Ã§Ä±kardÄ±. SaÄŸlÄ±k ekiplerinin olay yerindeki ilk mÃ¼dahalesinin ardÄ±ndan yaralÄ± karÄ±- kocaÂ SaÄŸlÄ±k Bilimleri Ãœniversitesi Ä°zmir Tepecik EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Tedaviye alÄ±nan karÄ±- kocanÄ±nÂ saÄŸlÄ±k durumununÂ iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Kazayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â