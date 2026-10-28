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Aracını park ederken fren yerine gaza basınca yayaya çarptı

28.10.2026 - 01:07Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İSTANBUL (İHA)

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Esenyurt’ta, park etmeye çalışan sürücünün fren yerine gaza basması sonucu kontrolden çıkan araç önce yayaya ardından park halindeki otomobile çarptı.

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Kaza, saat 21.00 sıralarında Esenyurt Hürriyet Mahallesi İskete Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 HGB 67 plakalı otomobilin sürücüsü, park etmeye çalıştığı sırada panikleyerek fren yerine gaza bastı.

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Kontrolden çıkan otomobil, önce sokakta bulunan yayaya, ardından park halindeki 34 KFD 384 plakalı araca çarptı. Araç, bir binanın çevresindeki demir korkuluklara çarparak durabildi.

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Kazada hafif yaralanan yaya, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken sürücü ise, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazaya karışan otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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