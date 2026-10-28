Kontrolden çıkan otomobil kanala uçtu

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Edinilen bilgiye göre, Becen Mahallesi Profesör Doktor İhsan Ketin Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Z.U. yönetimindeki 38 KP 171 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına uçtu.

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İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de otomobilde sıkışan Z.U. ve yolcu O.G.’yi çıkararak, sağlık ekipleri teslim etti.

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Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Z.U. ve O.G.’yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Otomobilde su kanalında vinç eşliğinde çıkarılarak, çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.