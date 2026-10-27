İki araç kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

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Kaza, Akçakoca-Kocaali yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre B.K. idaresindeki 34 GD 8734 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç ile plakası öğrenilemeyen B.K. idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile iki araçta savrulurken, yol trafiğe kapandı.

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Kazada iki sürücü ile I.Ç., Z.K. ve N.Y. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye be sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler araçlarda sıkışan sürücü ve yolcuları sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar Düzce ve Akçakoca’daki hastanelere kaldırılırken, araçların kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

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Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.