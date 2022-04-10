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    YaşamKorkutan yangın! 7 kişi dumandan etkilendi
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    Korkutan yangın! 7 kişi dumandan etkilendi

    Sinop’un Gerze ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi.

    10.04.2022 - 07:22 | | İHA
    Korkutan yangın! 7 kişi dumandan etkilendi

    Yangın, Sinop'un Gerze ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde meydana geldi. Gece saatlerinde bir apartmanın zemin katında yangın çıktı. Yangını fark eden çevre sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Binanın giriş katında çıkan yangın dolayısıyla üst katları duman sarmaya başladı. Apartmanın üst katlarında oturanlar, alevlerden ve dumandan dolayı dışarıya çıkamadı, 7 kişi binada mahsur kaldı. İtfaiye kamyonları bir yandan merdiven uzatarak mahsur kalan 7 kişiyi camlardan çıkartırken, diğer yandan da alevleri söndürmeye çalıştı. Yaklaşık 50 dakika süren yangın söndürme çalışmaları sonrası dumandan etkilenen 7 kişi, sağlık ekiplerince ola y yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gerze Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Yangının ilk anlarından itibaren Gerze Kaymakamı Tekin Dundar ve Belediye Başkanı Cevat Şensoy, olay yerinde ekiplerin kurtarma anına şahit oldu. Ardından hastaneye sevk edilen yaralıları ziyaret eden Kaymakam ve Belediye Başkanı Cevat Şensoy, yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Belediye Başkanı Şensoy, yangın sonrası yaptığı açıklamada herhangi bir can kaybının olmadığını ve yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade etti.

    Yangın nedeniyle binada büyük çaplı maddi hasar oluşurken, yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

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