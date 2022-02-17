Müdür 10 kız öğrenciye cinsel istismarda bulundu! İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı! İğrenç olay

Alpu Ortaokulu’nun yanı sıra Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulu'nun müdürü olan Mustafa Kartaler, 10 kız öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla önceki gün tutuklandı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma sürerken Milli Eğitim Bakanlığı, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt’ı görevden aldı. Cırıt’ın yerine ise İstanbul Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman’ın atandığı belirtildi.

BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Eskişehir Valiliği’nin talebi üzerine ortaokul müdürü Mustafa Kartaler’in kötü siciline rağmen 2 okula birden müdür olarak atanmasına ilişkin Milli Eğiti Bakanlığı’nca da soruşturma başlatıldı. Okul müdürü Kartaler’in görevden uzaklaştırma ile sonrasında 2 okula birden müdür olarak atanmasıyla ilgili tüm sürecin, görevlendirilen bakanlık müfettişlerince incelemeye alındığı kaydedildi.

KAYMAKAM 'TEHLİKE ARZ EDİYOR' DİYE UYARMIŞ

Alpu Kaymakamı Kübra Karaalioğlu’nun da okul müdürü Mustafa Kartaler hakkında Eskişehir Valiliği’ne 2 Şubat'ta ‘uyarı’ yazısı gönderdiği ortaya çıktı. Eskişehir Valiliği İl İdare Kurulu’na gönderilen yazıda okul müdürü Mustafa Kartaler’in tehlike arz ettiğini, daha önce de uyarı, kınama ve maaş kesme cezaları aldığı belirtilerek, “İlçemiz Alpu Ortaokulu olarak görev yapan Mustafa Kartaler hakkında rehber öğretmen F.G.’nin okul içerisinde yapmış olduğu öğrenci görüşmelerinde ortaya çıkan kız öğrencilere uygunsuz davaranışlarda bulunduğu iddiaları sebebiyle açılan soruşturma neticesinde, soruşturma süresi boyunca soruşturma seyrini etkilememek adına 5 Ocak 2022 tarihinden görevden uzaklaştırılmıştır. Okul müdürü olarak görevlendirilen Mustafa Kartaler’in sicili incelendiğinde 3 Mart 2020 tarihinde hizmet duşunda devlet memurlarının itibar ve güven duygusunu saracak davranışlarda bulunmak suçlamasıyla uyarı, kınama ve maaş kesme cezalarını aldığı ve adı geçen şahsın evli olduğu halde 19 yaşında biriyle kaçtığı hususundan kaynaklı görevden uzaklaştırıldığı görülmektedir. Şahıs uygunsuz davranışları nedeniyle almış olduğu disiplin cezalarına rağmen halen okul müdürü olarak görev yapmaya devam etmekte ve öğrencilere tehlike arz etmektedir” denildiği öğrenildi.

İdari soruşturma raporunda; Mustafa Kartaler'in, kız öğrencilerin özel bölgelerine rahatsız edici şekilde baktığı iddiasıyla 1/30 oranında aylıktan kesme ve 'kara gözlüm', 'aşkım' diyerek bazı kız öğrencilere de hoşlanmayacakları şekilde hitap ettiği iddialarıyla ilgili kınama cezası talep edildiği bilgisi yer aldı. İddialara ilişkin suç duyurusu raporunun da düzenlendiği belirtilen idari müfettiş raporunda, il dışında görevlendirilmesinin uygun olacağı belirtilen Kartaler'in de aynı yönde dilekçe verdiği belirtildi.

DİSİPLİN GEÇMİŞİ KABARIK

Öte yandan cinsel taciz iddiasıyla tutuklanan okul müdürü Mustafa Kartaler'in, 2020'de görev yaptığı Beylikova ilçesinde 'devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak davranışlarda bulunmak' suçundan 2 kez kınama, uyarı ve aylıktan kesme disiplin cezaları aldığı ortaya çıkmıştı. Kartaler'in, 2011'de ise İnönü ilçesinde 'verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında kayıtsızlık göstermek' suçundan uyarı cezası aldığı öğrenilmişti.