Kar, sağanak yağış ve fırtına uyarısı! Meteoroloji tarih vererek açıkladı: İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak
Son dakika haberine kar ve sağanak yağışlar yurtta etkisini sürdürecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Manisa, Denizli, Karaman, Aksaray çevreleri ile Çanakkale'nin batı, Antalya'nın doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Çankırı, Bolu, Düzce ve Çorum çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’da pus ve yer yer sis bekleniyor.
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HAVA SICAKLIĞI:
İç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR:
Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen Ankara'da görülen erken kar yağışının ardından İstanbul'da da kar yağacak mı? sorusunun cevabını verdi.
"İstanbul’da kar yağışı biraz zor görünüyor. Ankara’daki kar yağışı şu an geçti. Nevşehir, Niğde, Kayseri, Sivas tarafına kar yağışı gidiyor. Ankara’da kar bitti. Çankırı gibi yerlerde buzlanma tehlikesi var. Yarın bir kar yağışı yok. Ankara’da yarından sonra sıcaklıklar yükselecek. Özellikle hafta sonu yalancı bahar görülecek. Ankara’nın doğu tarafındaki yerler akşama kadar devam edecek.
Hafta sonu İstanbul 22 derecelere kadar çıkabilir. İstanbul için kar yağışı görünmüyor. Sibirya üzerinden sarkan bir soğuk hava vardı. Kutuplardaki soğuk hava aşağılara doğru sarkmazsa kar yok. Ancak ocak ayında kar yağışı olabilir. Bu sene şiddetli yağışın olduğu bir kış olacak. Kar yağışı Batı tarafında biraz zor. Anadolu’da kar yağışları olacak.
Balkanlar üzerinden cumartesi akşamı İş saatinden sonra İstanbul'da kuvvetli gök gürültülü yağış olabilir. Gündüz sıcaklıklar yükselecek ama akşam saatlerinde kuvvetli yağışlar görülecek." ifadelerini kullandı.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli, Tekirdağ ve Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BURSA 7°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE 10°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL 11°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 7°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Denizli ve Manisa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DENİZLİ 9°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR 12°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sağanak yağışlı
MANİSA 11°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
MUĞLA 8°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Antalya'nın doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Göller Yöresi'nde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 7°C, 20°CParçalı bulutlu
ANTALYA 12°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
BURDUR 5°C, 16°CParçalı bulutlu
HATAY 6°C, 19°CParçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Karaman ve Aksaray çevrelerinin yağmurlu, Nevşehir, Kayseri, Çankırı ve Yozgat çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA -1°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI -1°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ESKİŞEHİR 1°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu
KONYA 1°C, 13°CParçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Bolu ve Düzce çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 0°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE 4°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KASTAMONU -2°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 7°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 1°C, 13°CParçalı bulutlu
RİZE 4°C, 15°CParçalı bulutlu
SAMSUN 8°C, 17°CParçalı bulutlu
TRABZON 6°C, 15°CParçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -5°C, 5°CParçalı bulutlu
KARS -6°C, 5°CParçalı bulutlu
MALATYA 0°C, 12°CParçalı bulutlu
VAN -3°C, 7°CParçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 3°C, 14°CParçalı bulutlu
MARDİN 4°C, 11°CParçalı bulutlu
SİİRT 3°C, 13°CParçalı bulutlu
ŞANLIURFA 5°C, 16°CParçalı bulutlu