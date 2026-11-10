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GündemKar, sağanak yağış ve fırtına uyarısı! Meteoroloji tarih vererek açıkladı: İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak
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Kar, sağanak yağış ve fırtına uyarısı! Meteoroloji tarih vererek açıkladı: İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak

10.11.2026 - 19:41Güncellenme Tarihi:
Haber Merkezi
Haber Merkezi

Son dakika haberine kar ve sağanak yağışlar yurtta etkisini sürdürecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Manisa, Denizli, Karaman, Aksaray çevreleri ile Çanakkale'nin batı, Antalya'nın doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Çankırı, Bolu, Düzce ve Çorum çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’da pus ve yer yer sis bekleniyor.

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1Kar, sağanak yağış ve fırtına uyarısı! Meteoroloji tarih vererek açıkladı: İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak

HAVA SICAKLIĞI:

İç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

2Kar, sağanak yağış ve fırtına uyarısı! Meteoroloji tarih vererek açıkladı: İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak

RÜZGAR:

Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

3Kar, sağanak yağış ve fırtına uyarısı! Meteoroloji tarih vererek açıkladı: İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen Ankara'da görülen erken kar yağışının ardından İstanbul'da da kar yağacak mı? sorusunun cevabını verdi.

4Kar, sağanak yağış ve fırtına uyarısı! Meteoroloji tarih vererek açıkladı: İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak

"İstanbul’da kar yağışı biraz zor görünüyor. Ankara’daki kar yağışı şu an geçti. Nevşehir, Niğde, Kayseri, Sivas tarafına kar yağışı gidiyor. Ankara’da kar bitti. Çankırı gibi yerlerde buzlanma tehlikesi var. Yarın bir kar yağışı yok. Ankara’da yarından sonra sıcaklıklar yükselecek. Özellikle hafta sonu yalancı bahar görülecek. Ankara’nın doğu tarafındaki yerler akşama kadar devam edecek.

5Kar, sağanak yağış ve fırtına uyarısı! Meteoroloji tarih vererek açıkladı: İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak

Hafta sonu İstanbul 22 derecelere kadar çıkabilir. İstanbul için kar yağışı görünmüyor. Sibirya üzerinden sarkan bir soğuk hava vardı. Kutuplardaki soğuk hava aşağılara doğru sarkmazsa kar yok. Ancak ocak ayında kar yağışı olabilir. Bu sene şiddetli yağışın olduğu bir kış olacak. Kar yağışı Batı tarafında biraz zor. Anadolu’da kar yağışları olacak.

6Kar, sağanak yağış ve fırtına uyarısı! Meteoroloji tarih vererek açıkladı: İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak

Balkanlar üzerinden cumartesi akşamı İş saatinden sonra İstanbul'da kuvvetli gök gürültülü yağış olabilir. Gündüz sıcaklıklar yükselecek ama akşam saatlerinde kuvvetli yağışlar görülecek." ifadelerini kullandı.

7Kar, sağanak yağış ve fırtına uyarısı! Meteoroloji tarih vererek açıkladı: İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli, Tekirdağ ve Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA 7°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE 10°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 11°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 7°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

8Kar, sağanak yağış ve fırtına uyarısı! Meteoroloji tarih vererek açıkladı: İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Denizli ve Manisa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DENİZLİ 9°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 12°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sağanak yağışlı

MANİSA 11°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

MUĞLA 8°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

9Kar, sağanak yağış ve fırtına uyarısı! Meteoroloji tarih vererek açıkladı: İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya'nın doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Göller Yöresi'nde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 7°C, 20°CParçalı bulutlu

ANTALYA 12°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

BURDUR 5°C, 16°CParçalı bulutlu

HATAY 6°C, 19°CParçalı bulutlu

10Kar, sağanak yağış ve fırtına uyarısı! Meteoroloji tarih vererek açıkladı: İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Karaman ve Aksaray çevrelerinin yağmurlu, Nevşehir, Kayseri, Çankırı ve Yozgat çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA -1°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI -1°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR 1°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu

KONYA 1°C, 13°CParçalı bulutlu

11Kar, sağanak yağış ve fırtına uyarısı! Meteoroloji tarih vererek açıkladı: İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Bolu ve Düzce çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 0°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE 4°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU -2°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 7°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu

12Kar, sağanak yağış ve fırtına uyarısı! Meteoroloji tarih vererek açıkladı: İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 1°C, 13°CParçalı bulutlu

RİZE 4°C, 15°CParçalı bulutlu

SAMSUN 8°C, 17°CParçalı bulutlu

TRABZON 6°C, 15°CParçalı bulutlu

13Kar, sağanak yağış ve fırtına uyarısı! Meteoroloji tarih vererek açıkladı: İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -5°C, 5°CParçalı bulutlu

KARS -6°C, 5°CParçalı bulutlu

MALATYA 0°C, 12°CParçalı bulutlu

VAN -3°C, 7°CParçalı bulutlu

14Kar, sağanak yağış ve fırtına uyarısı! Meteoroloji tarih vererek açıkladı: İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 3°C, 14°CParçalı bulutlu

MARDİN 4°C, 11°CParçalı bulutlu

SİİRT 3°C, 13°CParçalı bulutlu

ŞANLIURFA 5°C, 16°CParçalı bulutlu

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