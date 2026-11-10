Kar, sağanak yağış ve fırtına uyarısı! Meteoroloji tarih vererek açıkladı: İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak

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Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Denizli ve Manisa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.



DENİZLİ 9°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı



İZMİR 12°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sağanak yağışlı



MANİSA 11°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı



MUĞLA 8°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı