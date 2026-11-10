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Hem yerliyi hem de turisti rahatlatacak yol! Çalışmalar başladı

10.11.2026 - 19:21Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Hem yerliyi hem de turisti rahatlatacak yol! Çalışmalar başladı

Söke’nin özellikle yaz aylarında trafik yoğunluğu yaşayan Novada Kavşağı’nda başlatılan düzenleme çalışması devam ediyor. Üst geçit düzenlemesi ile yeni bir trafik akışı sağlayacak olan kavşakta, fore kazık çalışmaları hızla sürüyor. Önümüzdeki yaz sezonuna yetiştirilmesi planlanan ve trafiği büyük ölçüde rahatlatacak olan kavşak düzenlemesi ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

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Kavşakta bulunan Karayolları Müdürlüğü ofisinde yapılan toplantıya; Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Belediye Başkan Yardımcıları Haşim Çiftçi ve Esat Çalık, Belediye Meclis Üyeleri Şeref Başar, Hilal Tiril Kabasakal, AK Parti Söke İlçe Başkanı M. Saki Oğuz ile yönetim kurulu üyeleri, MHP Söke İlçe Başkanı Onur Şahin ve yönetim kurulu üyeleri ile Söke Kent Konseyi Başkanı A. Orhan Demir katıldı.

Toplantıda yüklenici firma yetkilisi tarafından bugüne kadar yapılan çalışmalar ve bundan sonraki süreçte çalışmaların seyri hakkında bilgiler verildi.

Hem yerliyi hem de turisti rahatlatacak yol Çalışmalar başladı

373 metre uzunluğunda çift yönlü üstgeçit, 32 metre uzunluğunda çift yönlü hidrolik köprü, toplam 2.1 kilometrelik yol düzenlemesi yapımını kapsayan kavşak düzenlemesi Söke-Milas Karayolu ile Kuşadası çevre yolu trafik akışını, şehir merkezi ve çevre akslara geçişi rahatlatacak. Bölgede toplam 396 adet fore kazık imalatı yapılacağı bilgisi verilirken, proje kapsamındaki çalışmaların şu ana kadar planlandığı haliyle sorunsuz şekilde yürütüldüğü ifade edildi. Fore kazık imalatlarının tamamlanmasının ardından projenin daha da hız kazanması bekleniyor.

Özellikle turizm sezonunda problemler yaşatan kavşağın düzenlenmesiyle büyük bir sorunun çözüme kavuşacağını söyleyen Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan; çalışmaların yakın takipçisi ve destekçisi olduklarını belirtti. Başkan Arıkan; "İhtiyaca yönelik proje yapılıyor. Çalışmaların sorunsuz şekilde devam ettiği yönünde bilgiler aldık. İlgili Bakanlığımıza, Milletvekillerimize, Karayolları Bölge Müdürlüğümüze, Aydın Büyükşehir Belediyemize yapılan çalışmalar ve Söke’ye kazandırılan proje için teşekkür ediyoruz. Sökemizin öncelikli ihtiyaçları ve sorunların çözümü için çalışmalarımıza hizmet odaklı devam ediyoruz" dedi.

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