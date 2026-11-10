18 dekarlık alanda dikilen 700 ceviz ağacı ilk meyvelerini verdi

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Doğayı korumanın ve yeşil alanları artırmanın gelecek nesillere karşı önemli bir sorumluluk olduğunu belirten Çetin, "Doğayı korumak, yeşil alanları artırmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak hepimizin sorumluluğu. Bizler sanayinin gelişirken doğayla uyum içerisinde olmasını önemsiyoruz. Bugün diktiğimiz her ağaç, yarın hem çevremize hem de ekonomimize katkı sağlayacak. Bu projemizi uzun vadeli bir yatırım olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.