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18 dekarlık alanda dikilen 700 ceviz ağacı ilk meyvelerini verdi

10.11.2026 - 19:12Güncellenme Tarihi:

Kaynak: TEKİRDAĞ (İHA)

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü tarafından yaklaşık 18 dekarlık yeşil alanda dikilen 700 ceviz ağacı ilk meyvelerini verdi. Sanayi bölgesinde oluşturulan ceviz bahçesinden elde edilecek gelirin ilerleyen yıllarda personel maaşlarının karşılanmasında kullanılması hedefleniyor.

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118 dekarlık alanda dikilen 700 ceviz ağacı ilk meyvelerini verdi

Hayrabolu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Çetin, sanayi faaliyetlerinin yanı sıra çevreye duyarlı ve sürdürülebilir projelere de önem verdiklerini belirterek, yaklaşık 18 dekarlık alanda 700 ceviz ağacını kendi çalışanlarımızın emeğiyle toprakla buluşturduklarını söyledi.

218 dekarlık alanda dikilen 700 ceviz ağacı ilk meyvelerini verdi

"İlk meyveleri OSB çalışanlarına verdik"

Ceviz ağaçlarının ilk hasadının çalışan personellerle birlikte gerçekleştirildiğini ifade eden Hayrabolu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Çetin, elde edilen ilk ürünlerin kurum çalışanlarına paylaştırdıklarını belirtti.

318 dekarlık alanda dikilen 700 ceviz ağacı ilk meyvelerini verdi

Ağaçların ilerleyen yıllarda yüksek verime ulaşmasıyla projenin ekonomik katkısının olacağını dile getiren Çetin, şunları söyledi:
"Yaklaşık 18 dekarlık alanımızda 700 ceviz ağacımız bulunuyor. Ağaçlarımızın ilk hasadını personelimizle birlikte gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İlk ürünlerimizi emektar çalışanlarımızla paylaşacağız.

418 dekarlık alanda dikilen 700 ceviz ağacı ilk meyvelerini verdi

Önümüzdeki yıllarda ceviz ağaçlarımızın verimi arttıkça önemli bir ekonomik değer ortaya çıkacak. Bu bahçeden elde edeceğimiz geliri OSB personelimizin maaşlarının ödenmesinde değerlendirmeyi hedefliyoruz. Böylece hem doğaya kazandırdığımız bu alan ekonomik bir değere dönüşecek hem de kendi kaynaklarımızla personel giderlerimizin karşılanmasına katkı sağlayacağız."

518 dekarlık alanda dikilen 700 ceviz ağacı ilk meyvelerini verdi

"Çevreye duyarlı bir sanayi anlayışını benimsedik"

Sanayinin yalnızca üretim tesislerinden ibaret olmadığını vurgulayan Çetin, çevreye duyarlı bir sanayi anlayışını benimsediklerini kaydetti.

618 dekarlık alanda dikilen 700 ceviz ağacı ilk meyvelerini verdi

Doğayı korumanın ve yeşil alanları artırmanın gelecek nesillere karşı önemli bir sorumluluk olduğunu belirten Çetin, "Doğayı korumak, yeşil alanları artırmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak hepimizin sorumluluğu. Bizler sanayinin gelişirken doğayla uyum içerisinde olmasını önemsiyoruz. Bugün diktiğimiz her ağaç, yarın hem çevremize hem de ekonomimize katkı sağlayacak. Bu projemizi uzun vadeli bir yatırım olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

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