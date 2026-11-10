4 tırın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı
10.11.2026 - 18:49Güncellenme Tarihi:
Bolu Dağı mevkiinde 4 tırın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı.
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Kaza, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı tüneller çıkışı İstanbul istikametinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, makaslayan tır bariyerlere çarptı. Ardından 3 tır da makaslayan tıra çarparak durabildi.
Kazada 1 kişi araçta sıkışırken, olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Abant gişelerden İstanbul istikametine yol trafiğe kapatılırken, olay yerinde ekiplerin çalışmaları sürüyor.