Sürdürülebilir havacılık yakıtında stratejik iş birliği

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, COP31 kapsamında vesilesiyle Türkiye Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF) Yol Haritası Tanıtım Toplantısı ve İmza Töreni’ne katıldı. Törende, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Boeing, Türk Hava Yolları (THY) ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) arasında Türkiye Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı Yol Haritası kapsamında iş birliğine yönelik imzalar atıldı.

“ULAŞTIRMANIN BÜTÜN MODLARINDA YEŞİL DÖNÜŞÜMÜ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ”

Burada konuşan Bakan Uraloğlu, “Türkiye olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda, ulaştırmanın bütün modlarında yeşil dönüşümü kararlılıkla sürdürüyoruz. Demiryollarımızda elektrifikasyonu ve yenilenebilir enerji kullanımını yaygınlaştırırken karayolunda elektrikli araçları, havacılıkta ise yeni nesil uçak teknolojilerini, operasyonel verimliliği ve sürdürülebilir havacılık yakıtlarını önceliklendiriyoruz. Çünkü biliyoruz ki her ulaştırma modunun enerji dönüşümü farklı çözümler gerektiriyor.” dedi.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR HAVACILIK YAKITLARI SERA GAZI EMİSYONLARININ AZALTILMASINA ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYABİLECEK ÇÖZÜMLERDEN BİRİDİR”

Havacılığın, ülkeleri ve ekonomileri birbirine bağlayan, turizmi ve ekonomik kalkınmayı destekleyen stratejik bir sektör olduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Türkiye olarak güçlü havalimanı altyapımız ve gelişmiş hava bağlantılarımızla küresel havacılık sisteminin önemli merkezlerinden biri konumundayız. Ancak havacılığın geleceği, yalnızca kapasite artışıyla değil, bu büyümenin çevresel açıdan sürdürülebilir kılınmasıyla şekillenecektir. Bu noktada sürdürülebilir havacılık yakıtları, mevcut uçak teknolojileriyle uyumlu kullanım imkânı sunarken yaşam döngüsü boyunca sera gazı emisyonlarının azaltılmasına önemli katkı sağlayabilecek çözümlerden biridir.”

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Uluslararası düzenlemelerin de bu dönüşümü hızlandırdığını anlatan Uraloğlu, “Avrupa Birliği, 2025 yılında başlattığı uygulamayla havacılık yakıtlarında asgari SAF payını kademeli olarak artırmayı ve 2050 yılında yüzde 70'e ulaştırmayı hedeflemektedir. Türkiye olarak biz de Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı Talimatı'nı yürürlüğe koyarak ulusal düzenleyici çerçevemizi oluşturduk. Ancak hedefimiz, sürdürülebilir havacılık yakıtlarını yalnızca kullanan değil; bu yakıtları geliştiren, üreten ve dünyaya sunan bir Türkiye'dir.” şeklinde konuştu.

“ULAŞTIRMANIN BÜTÜN MODLARINDA DÖNÜŞÜMÜ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

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Tanıtımı gerçekleştirilen Türkiye SAF Yol Haritası'nı, bu hedefler doğrultusunda atılmış önemli bir adım olarak değerlendirdiklerini anlatan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bizim için asıl önemli olan, bu yol haritasının somut projelere, yeni yatırımlara, yerli üretim kapasitesine ve ölçülebilir emisyon azaltımına dönüşmesidir. Bakanlık olarak hazırlıklarını sürdürdüğümüz Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası ile de ulaştırmanın bütün modlarında bu dönüşümü desteklemeye devam edeceğiz. Kamu olarak sektörümüzün önünü açacak adımları atmaya, yatırım ortamını güçlendirmeye ve bütün paydaşlarımızla yakın iş birliği içerisinde çalışmaya kararlıyız.”

Uraloğlu, SAF'ı yalnızca emisyon azaltımına yönelik bir araç olarak değil; enerji arz güvenliğini güçlendirecek, sanayi için yeni üretim alanları oluşturacak ve teknolojik kapasiteyi geliştirecek stratejik bir fırsat olarak gördüklerini söyledi. Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

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“Türkiye'nin güçlü havacılık altyapısı, sanayi kapasitesi ve yetişmiş insan kaynağıyla bu fırsatı değerlendirmeyi; ülkemizi sürdürülebilir havacılık yakıtları alanında önemli bir üretim ve teknoloji merkezi hâline getirmeyi hedefliyoruz. Bugün ortaya koyduğumuz ortak iradenin, bu hedef doğrultusunda somut projelere, yeni yatırımlara ve güçlü iş birliklerine dönüşmesini temenni ediyorum. Bu vesileyle Türkiye SAF Yol Haritası'nın hazırlanmasına katkı sağlayan bütün kurumlarımıza, akademisyenlerimize ve sektör temsilcilerimize teşekkür ediyor, imzalanacak iş birliğinin ülkemize ve havacılık sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum.”