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Yozgat’a mevsimin ilk karı düştü!

10.11.2026 - 18:35Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Yozgat’a mevsimin ilk karı düştü!

Yozgat kent merkezine mevsimin ilk karı düştü. Hava sıcaklığının -1 dereceyi gösterdiği kent merkezinde beklenen kar yağışı gerçekleşti.

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Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren soğuk hava, yerini kar yağışına bıraktı. Yozgat kent merkezinde etkili olan mevsimin ilk karı, vatandaşlar tarafından da ilgiyle karşılandı.

Kent sakinlerinden Yahya Nemli "Yozgat’a mevsimin ilk karı yağdı. Çok mutluyuz. Kar Yozgat’a çok yakışıyor. İnşallah hayırlı bereketli bir kış olur Yozgat halkı için" dedi.

Cadde, sokak ve çatılarda kendini gösteren kar yağışı, kentte kış mevsiminin habercisi oldu. Özellikle yüksek kesimlerde daha belirgin hissedilen soğuk hava ve kar yağışının ardından vatandaşlar kışlık hazırlıklarını hızlandırdı.

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