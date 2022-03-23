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    YaşamKüçükçekmece'de 6 araca çarptı, ortalığı savaş alanına çevirdi! 2 kişi yaralandı
    HaberlerYaşam Haberleri Küçükçekmece'de 6 araca çarptı, ortalığı savaş alanına çevirdi! 2 kişi yaralandı
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    Küçükçekmece'de 6 araca çarptı, ortalığı savaş alanına çevirdi! 2 kişi yaralandı

    İstanbul Küçükçekmece'de Sedat T. (40) idaresindeki 34 CON 843 plakalı otomobil, 6 araca çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken otomobili kullandığı tespit edilen sürücü Sedat T., polise aracı kendisinin kullanmadığını ileri sürerek alkolmetreyi üflemedi.

    23.03.2022 - 10:42 | | Derya EVREN-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA)
    Küçükçekmece'de 6 araca çarptı, ortalığı savaş alanına çevirdi! 2 kişi yaralandı

    Kaza, saat 08.00 sıralarında Atakent Mahallesi 2. Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. 34 CON 843 plakalı otomobilin sürücüsü Sedat T. iddiaya göre yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda hız yaptı ve direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Önündeki biri resmi plakalı toplam 6 araca çarparak durabilen sürücü, çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı.

    Kazayı görenler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif şekilde yaralanan 2 kişiyi ambulanslarla hastanelere kaldırırken polis ise kazayla ilgili inceleme yaptı.

    Olay yerinde yapılan ilk belirlemelere göre kazayı Sedat T.'nin yaptığı tespit edildi. Ekipler Sedat T.'ye alkolmetre üfletmek istedi fakat Sedat T., aracı kendisinin kullanmadığını ileri sürerek alkolmetreyi üflemeyeceğini söyledi.

    Polis ekiplerinin kazayı sizin yaptığınız tespit edildi demesine rağmen suçlamayı kabul etmeyen Sedat T., gözaltına alınarak kan testi yapılmak üzere önce hastaneye ardından da karakola götürüldü.

    Kazaya karışan araç sahiplerinden Nihat Zengin, "Bir otomobil çok hızlı geliyordu. Çarpa çarpa geldi, en son bana çarparak durdu. Arabanın içinde o vardı, hatta arkadaş fotoğrafını çekti polise gösterdi. O kullanıyordu. Ondan başka kimse yoktu arabada. Kazada toplam 7 araç var. Biz de çok hasar yok. 2 tane de yaralı vardı, yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü" dedi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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