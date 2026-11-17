Kırmızı ışıkta korkunç infaz! İstanbul'da güpegündüz kurşun yağdırdılar
17.11.2026 - 17:32Güncellenme Tarihi:
İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde güpegündüz dehşet yaşandı. Vardar Bulvarı’nda kırmızı ışıkta bekleyen Ferhat Y., aracına yaklaşan silahlı saldırganın açtığı 16 el ateş sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.
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Olay, saat 15.30 sıralarında Eyüpsultan Vardar Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz silahlı bir kişi, kırmızı ışıkta bekleyen Ferhat Y.'nin bulunduğu araca yaklaşarak 16 el ateş etti.
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Vücuduna isabet eden mermiler nedeniyle Ferhat Y., ağır yaralandı. Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ferhat Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
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Polis ekipleri, olay yerinin çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Ekipler saldırganı yakalamak için çevrede operasyon başlattı.