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Olay, saat 15.30 sıralarında Eyüpsultan Vardar Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz silahlı bir kişi, kırmızı ışıkta bekleyen Ferhat Y.'nin bulunduğu araca yaklaşarak 16 el ateş etti.