AvcÄ±lar Belediyesi tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen panele katÄ±larak konuÅŸan Prof. Dr. MeriÃ§ Albay Cumhuriyet'in ilk yÄ±llarÄ±nda ulaÅŸÄ±m sorunu nedeniyle tesislerin kurulacaÄŸÄ± yerlerin belirlendiÄŸini, bunlar arasÄ±nda bulunan Konya'da ÅŸeker fabrikasÄ± kurulduÄŸunu hatÄ±rlattÄ±.

Prof. Dr. Albay, gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde bu kadar suyu tÃ¼keten ÅŸeker pancarÄ±nÄ±n Konya'da ekilmesine gerek olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã¼lke genelinde bitki desenini deÄŸiÅŸtirmek gerektiÄŸini ifade etti. Prof. Dr. Albay, TÃ¼rkiye'de Ã§ok sayÄ±da gÃ¶lÃ¼n kuruduÄŸunu vurgularken, KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece GÃ¶lÃ¼'nÃ¼n durumuna dikkat Ã§ekti. BurasÄ±na gÃ¶l yerine LagÃ¼n denilmesinin daha doÄŸru olacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Prof. Dr. MeriÃ§ Albay, bÃ¶lgede 40 yÄ±ldan bu yana hemen her yÄ±l toplu balÄ±k Ã¶lÃ¼mleri gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti. Prof. Dr. Albay, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece LagÃ¼nÃ¼, yaklaÅŸÄ±k 20 metre derinliÄŸi, 10 kilometre uzunluÄŸu olan ÅŸehir iÃ§erisinde mÃ¼thiÅŸ bir alan. YÄ±llardÄ±r yanlÄ±ÅŸ yÃ¶netmiÅŸiz. 1930'lu yÄ±llarda KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece'den etkilenen nÃ¼fus sadece 850 iken, bugÃ¼n 1.5 milyonu bulmuÅŸ. KorkunÃ§ bir rakam. KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece'ye bÃ¼yÃ¼k baskÄ± var. 1950'li yÄ±llarda 15 bin ton balÄ±k avlanÄ±yormuÅŸ, tÃ¼r Ã§eÅŸitliliÄŸi varmÄ±ÅŸ. Åžu anda sadece birkaÃ§ tÃ¼r var. GeÃ§enlerde yolunu ÅŸaÅŸÄ±ran mersin balÄ±ÄŸÄ± burada Ã¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Derelerden 1 gram atÄ±k gelmese bile ciddi biÃ§imde gÃ¶l kirli kalmaya devam edecek. KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece LagÃ¼nÃ¼nÃ¼n ciddi bir restorasyona ihtiyacÄ± var."

Prof. Dr. MeriÃ§ Albay, TÃ¼rkiye'de su yÃ¶netiminin yeniden ele alÄ±nmasÄ±, tarÄ±mda gereksiz tÃ¼ketimden kaÃ§Ä±nmak ve ÅŸehirlerdeki nÃ¼fus ile su ihtiyacÄ±nÄ± birlikte deÄŸerlendirmek gerektiÄŸini bildirirken, "Ã–lÃ§Ã¼sÃ¼z bÃ¼yÃ¼memeli. NÃ¼fus ile deÄŸil nitelikle Ã¶vÃ¼nmek gerek" diye konuÅŸtu.

GeÃ§en yÄ±l uzun sÃ¼re konuÅŸulan mÃ¼silajÄ±n ÅŸartlar tekrar oluÅŸtuÄŸunda yine gÃ¶rÃ¼lebileceÄŸini vurgulayan Prof. Dr. MeriÃ§ Albay, ÅŸunlarÄ± ekledi:

"50-60 yÄ±ldan beri Ä°stanbul Ã§evresini sanayi ÅŸehri yapmÄ±ÅŸÄ±z. Derin dejarj diye bir ÅŸey geliÅŸtirmiÅŸiz. Alttan verilen suyun Karadeniz'e gideceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼ÅŸÃ¼z. Oysa YenikapÄ±'da verdiÄŸimiz atÄ±k, BaltalimanÄ±'na gelmeden yukarÄ± Ã§Ä±kÄ±yor. Azot, fosfor denizlerimizi kirletiyor. AtÄ±k tesisler bÃ¼yÃ¼k yatÄ±rÄ±m gerektiriyor. DolayÄ±sÄ± ile bugÃ¼nden yarÄ±na bitmez. Ciddi olarak deÄŸerlendirilirse 10-15 yÄ±l iÃ§erisinde Marmara Denizi'nde eko sistemin kendisine geleceÄŸine inanÄ±yorum."

AvcÄ±lar Belediye BaÅŸkanÄ± Turan HanÃ§erli'nin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± panelde gÄ±da mÃ¼hendisi Dr. BÃ¼lent ÅžÄ±k, Ã‡evre MÃ¼hendisleri OdasÄ± yÃ¶neticilerinden Mahsut Åžeker, Su Bilimleri MÃ¼hendisi Aslan KÄ±lÄ±nÃ§ ve Ã‡evre MÃ¼hendisi Emre Remzi GÃ¼rÅŸen de konuÅŸma yaptÄ±.