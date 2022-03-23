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Barış Pınarı'nda 2 PKK'lı terörist öldürüldü! MSB duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

23.03.2022 - 09:36 | | DHA
Barış Pınarı'nda 2 PKK'lı terörist öldürüldü! MSB duyurdu

Bakanlığın Twiter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz" denildi.

Barış Pınarında 2 PKKlı terörist öldürüldü MSB duyurdu

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