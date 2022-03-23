Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemKuvvetli fırtına, kar ve sağanak uyarısı! Turuncu alarm verildi! Meteoroloji son dakika duyurdu, çok sayıda ilde...
HaberlerGündem Haberleri Kuvvetli fırtına, kar ve sağanak uyarısı! Turuncu alarm verildi! Meteoroloji son dakika duyurdu, çok sayıda ilde...
ABONE OL

Kuvvetli fırtına, kar ve sağanak uyarısı! Turuncu alarm verildi! Meteoroloji son dakika duyurdu, çok sayıda ilde...

Kuvvetli fırtına, kar ve sağanak yağış ile ilgili son dakika açıklaması! Kar yağışları çok sayıda ilde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Meteoroloji'den uyarı geldi. Bugün ve yarın için sarı ve turuncu kodlu alarm verildi. Soğuk ve karlı hava yurdun büyük bir bölümünde devam ederken, İstanbul'da da kar yağışları sona erdi. Vatandaşlar kar ve yağmurun İstanbul'da ne zaman sona ereceğini ve havaların ısınacağını merak ediyor. Güneşli havanın etkili olacağı tarih belli oldu. Sıcaklıklar 14 dereceye yükselecek. MGM haritayı paylaştı. Bugün ise ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Afyonkarahisar, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Konya illeri ile Antalya’nın batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı illeri ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Meteoroloji'den yapılan son dakika hava durumu açıklaması...

• 23 Mart 2022 - 10:03 • Son Güncelleme:
• 23 Mart 2022 - 10:03 • Son Güncelleme:
1Kuvvetli fırtına, kar ve sağanak uyarısı Turuncu alarm verildi Meteoroloji son dakika duyurdu, çok sayıda ilde...

Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Afyonkarahisar, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Konya illeri ile Antalya’nın batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

2Kuvvetli fırtına, kar ve sağanak uyarısı Turuncu alarm verildi Meteoroloji son dakika duyurdu, çok sayıda ilde...

Yağışların; kıyı illeri ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

3BUGÜN İÇİN UYARI YAPILAN İLLER:

BUGÜN İÇİN UYARI YAPILAN İLLER:

Sarı kodlu uyarı: Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Edirne, Erzurum, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muş, Siirt, Tekirdağ, Tunceli, Van, Şırnak, Yalova

Turuncu kodlu uyarı: Ağrı, Bitlis, Hakkari, Muş, Van

4Kuvvetli fırtına, kar ve sağanak uyarısı Turuncu alarm verildi Meteoroloji son dakika duyurdu, çok sayıda ilde...

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden, güneydoğu kesimlerde zaman zaman güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

5KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

6ÇIĞ TEHLİKESİ, BUZLANMA VE DON UYARISI

ÇIĞ TEHLİKESİ, BUZLANMA VE DON UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Gece ve sabah saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

7KAR YAĞIŞI UYARISI

KAR YAĞIŞI UYARISI

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen kar yağışı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Çarşamba, Perşembe İç Anadolu ve Karadeniz’in iç Doğu Anadolu’nun doğusunda kar, kıyılarda yağmur. Cuma Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz kıyısında yağmur İç Anadolu kuzeyi ve Karadeniz’in iç kesimlerinde kar var. Hafta sonu doğuda kar yağışı bekleniyor” ifadelerini kullanmıştı.

8YARIN İÇİN UYARI YAPILAN İLLER:

YARIN İÇİN UYARI YAPILAN İLLER:

Sarı kodlu uyarı: Bingöl, Bitlis, Erzurum, Hakkari, Muş, Siirt, Tunceli, Van, Şırnak

Turuncu kodlu uyarı: Ağrı, Bitlis, Hakkari, Muş, Van

9BUGÜN HAVA DURUMU MARMARA

BUGÜN HAVA DURUMU! MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bilecik çevreleri ile Balıkesir ve Bursa'nın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 9°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

KOCAELİ °C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu

10EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı, Afyonkarahisar çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

DENİZLİ °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu

11AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevreleri ile Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçeleri sağanak yağışlı

HATAY °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu

12İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ankara, Eskişehir, Konya, Çankırı, Yozgat ve Sivas çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif kar yağışilı

ESKİŞEHİR °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

KAYSERİ °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

13BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 4°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 9°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

KASTAMONU °C, 6°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı, kıyıları yağmurlu

ZONGULDAK °C, 8°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

14ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE °C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SAMSUN °C, 9°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

TOKAT °C, 6°CÇok bulutlu, karla karışık yağmur ve aralıklı kar yağışlı

TRABZON °C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu

15DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hakkari, Şırnak, Bitlis, Muş ve Bingöl ile Van'ın güney ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 1°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -2°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

VAN °C, 6°CÇok bulutlu, karla karışık yağmur ve aralıklı kar yağışlı

16GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu, doğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu

GAZİANTEP °C, 11°CÇok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

SİİRT °C, 11°CÇok bulutlu, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve gece saatlerinde kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu

17PERŞEMBE HAVA DURUMU

PERŞEMBE HAVA DURUMU

18CUMA HAVA DURUMU

CUMA HAVA DURUMU

19CUMARTESİ HAVA DURUMU

CUMARTESİ HAVA DURUMU

20PAZAR HAVA DURUMU

PAZAR HAVA DURUMU

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Kuvvetli fırtına, kar ve sağanak uyarısı! Turuncu alarm verildi! Meteoroloji son dakika duyurdu, çok sayıda ilde...

Kuvvetli fırtına, kar ve sağanak uyarısı! Turuncu alarm verildi! Meteoroloji son dakika duyurdu, çok sayıda ilde...

Ukrayna - Rusya savaşında son dakika haberleri... Putin'e peş peş ağır darbeler: 15'inci Rus komutan öldürüldü...

Ukrayna - Rusya savaşında son dakika haberleri... Putin'e peş peş ağır darbeler: 15'inci Rus komutan öldürüldü...

Altında son dakika tahmini! O tarihte rekor kıracak! Altın fiyatlarıyla ilgili peş peşe açıklamalar! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

Altında son dakika tahmini! O tarihte rekor kıracak! Altın fiyatlarıyla ilgili peş peşe açıklamalar! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

EYT’liler için 5 formül! Emekli maaşından yüzde 15 kesinti ve…

EYT’liler için 5 formül! Emekli maaşından yüzde 15 kesinti ve…