Kuvvetli fırtına, kar ve sağanak uyarısı! Turuncu alarm verildi! Meteoroloji son dakika duyurdu, çok sayıda ilde...
Kuvvetli fırtına, kar ve sağanak yağış ile ilgili son dakika açıklaması! Kar yağışları çok sayıda ilde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Meteoroloji'den uyarı geldi. Bugün ve yarın için sarı ve turuncu kodlu alarm verildi. Soğuk ve karlı hava yurdun büyük bir bölümünde devam ederken, İstanbul'da da kar yağışları sona erdi. Vatandaşlar kar ve yağmurun İstanbul'da ne zaman sona ereceğini ve havaların ısınacağını merak ediyor. Güneşli havanın etkili olacağı tarih belli oldu. Sıcaklıklar 14 dereceye yükselecek. MGM haritayı paylaştı. Bugün ise ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Afyonkarahisar, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Konya illeri ile Antalya’nın batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı illeri ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Meteoroloji'den yapılan son dakika hava durumu açıklaması...
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Afyonkarahisar, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Konya illeri ile Antalya’nın batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; kıyı illeri ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BUGÜN İÇİN UYARI YAPILAN İLLER:
Sarı kodlu uyarı: Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Edirne, Erzurum, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muş, Siirt, Tekirdağ, Tunceli, Van, Şırnak, Yalova
Turuncu kodlu uyarı: Ağrı, Bitlis, Hakkari, Muş, Van
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden, güneydoğu kesimlerde zaman zaman güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ, BUZLANMA VE DON UYARISI
Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Gece ve sabah saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KAR YAĞIŞI UYARISI
CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen kar yağışı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Çarşamba, Perşembe İç Anadolu ve Karadeniz’in iç Doğu Anadolu’nun doğusunda kar, kıyılarda yağmur. Cuma Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz kıyısında yağmur İç Anadolu kuzeyi ve Karadeniz’in iç kesimlerinde kar var. Hafta sonu doğuda kar yağışı bekleniyor” ifadelerini kullanmıştı.
YARIN İÇİN UYARI YAPILAN İLLER:
Sarı kodlu uyarı: Bingöl, Bitlis, Erzurum, Hakkari, Muş, Siirt, Tunceli, Van, Şırnak
Turuncu kodlu uyarı: Ağrı, Bitlis, Hakkari, Muş, Van
BUGÜN HAVA DURUMU! MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bilecik çevreleri ile Balıkesir ve Bursa'nın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 9°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
KOCAELİ °C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı, Afyonkarahisar çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
DENİZLİ °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu
MANİSA °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevreleri ile Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ADANA °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçeleri sağanak yağışlı
HATAY °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Ankara, Eskişehir, Konya, Çankırı, Yozgat ve Sivas çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif kar yağışilı
ESKİŞEHİR °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
KAYSERİ °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU °C, 4°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı
DÜZCE °C, 9°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
KASTAMONU °C, 6°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı, kıyıları yağmurlu
ZONGULDAK °C, 8°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE °C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu
SAMSUN °C, 9°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
TOKAT °C, 6°CÇok bulutlu, karla karışık yağmur ve aralıklı kar yağışlı
TRABZON °C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hakkari, Şırnak, Bitlis, Muş ve Bingöl ile Van'ın güney ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 1°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KARS °C, -2°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
VAN °C, 6°CÇok bulutlu, karla karışık yağmur ve aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu, doğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu
GAZİANTEP °C, 11°CÇok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu
SİİRT °C, 11°CÇok bulutlu, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve gece saatlerinde kar yağışlı
ŞANLIURFA °C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu
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