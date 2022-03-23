Kuvvetli fırtına, kar ve sağanak uyarısı! Turuncu alarm verildi! Meteoroloji son dakika duyurdu, çok sayıda ilde...

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevreleri ile Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



ADANA °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu



ANTALYA °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçeleri sağanak yağışlı



HATAY °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı



ISPARTA °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu