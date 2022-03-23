Muğla’da kar kalınlığı 2 metreyi aştı!

Ulaşımın oldukça zor olduğu bölgeye çıkan doğasever gençlerden Taner Genel, boyundan daha yüksek karın içerisinde bölgenin müthiş manzarasını hem yerden hem de havadan görüntüledi. İzlemeye doyum olmaz manzaraların oluştuğu Göktepe’nin kayak merkezi ve turizm alanı olarak değerlendirilmesi bekleniyor.



Yıllık 3 milyon yabancı, 5 milyon da yerli turist ağırlayan Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Muğla, artık sadece güneşi, denizi ve doğal manzarasının yanında karlı dağları ile de dikkat çekmeye başladı.

Kavaklıdere ilçesine bağlı yaklaşık 2 bin rakımlı Göktepe Yaylası, bu yıl oldukça yoğun geçen kar yağışları sonrası seyrine doyum olmaz manzaraya kavuştu.