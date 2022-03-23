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Tarım işçilerini taşıyan minibüs kontrolden çıktı! Çok sayıda yaralı var

Amasya’da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı.

23.03.2022 - 09:43 | | İHA
Tarım işçilerini taşıyan minibüs kontrolden çıktı! Çok sayıda yaralı var

Edinilen bilgiye göre, Suluova’dan Oluz köyüne gitmek için yola çıkan Kadriye Aydoğdu yönetimindeki işçi servisi Yıldızköy yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı.

Tarım işçilerini taşıyan minibüs kontrolden çıktı Çok sayıda yaralı var

Olay yerine polis, 112 acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tarım işçilerini taşıyan minibüs kontrolden çıktı Çok sayıda yaralı var

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