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    YaşamEvde otururken karşısında gördü, şok oldu! Ne olduğunu anlayamayınca hemen telefona sarıldı
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    Evde otururken karşısında gördü, şok oldu! Ne olduğunu anlayamayınca hemen telefona sarıldı

    İstanbul Avcılar'da oturan kişi, evinde bir kanatlının uçtuğunu gördü ancak ne olduğunu anlayamadı. Paniğe kapılan adam hemen telefona sarıldı ve itfaiyeyi aradı. Eve giren kanatlının yarasa olduğu ortaya çıktı.

    23.03.2022 - 10:31 | | İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)
    Evde otururken karşısında gördü, şok oldu! Ne olduğunu anlayamayınca hemen telefona sarıldı

    Cihangir Mahallesi Bursa Sokak'ta evinde oturan Erdal Eren Özdemir, ne olduğunu anlayamadığı bir kanatlının uçtuğunu gördü. Endişeye kapılan Özdemir, itfaiyeyi aradı.

    Hayvan yakalama aparatı ile gelen itfaiye ekibi, Erdal Eren Özdemir'i tedirgin eden uçan kanatlının yarasa olduğunu belirledi.

    İtfaiye erlerinin, hayvan yakalama aparatı ile yakaladığı yarasa kaçtı. Ardından diğeri bir itfaiye eri tarafından el ile yakalanan yarasa, açılan balkon kapısından doğaya bırakıldı

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