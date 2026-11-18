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Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Ebubekir Köse, gül yetiştiriciliği yapılan alandaki çalışmaları yerinde inceleyerek yürütülen faaliyetler hakkında Yeneroğlu'dan bilgi aldı.



Gülün yalnızca tarımsal bir ürün olarak değil, gül esansı, gül yağı, gül suyu ve gül şerbeti gibi katma değeri yüksek ürünlerin ham maddesi olarak da ekonomik potansiyel taşıdığına dikkat çeken Köse, bu alandaki üretimin geliştirilmesinin Bayburt tarımına katkı sağlayacağını ifade etti.